Житель Селенгинска пропал в Улан-Удэ

Особые приметы: шрам в виде полосы на левой щеке.





В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 42-летнего жителя Селенгинска Виктора Нечаева. 1 октября в 8 утра мужчина прибыл из Иркутска на железнодорожный вокзал Улан-Удэ и пропал. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.Приметы: европейской внешности, на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие темные с проседью.Был одет: куртка темно-синяя с капюшоном, брюки темные, кроссовки синего цвета с красными вставками.При наличии какой-либо информации о мужчине либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 535-60-91, 8 (983) 634-17-06, 8 (3012) 41-66-45 или 102 (112).