В Бурятии сельчанин кутил на украденные у соседа деньги

Поздним вечером 22 октября в отделение полиции «Ильинское» Прибайкальского района поступило заявление от 63-летнего местного жителя о краже из его дома крупной суммы денег. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что потерпевший в течение дня распивал спиртное с односельчанами, в том числе, у себя дома. Деньги на застолье он давал из своих сбережений, хранящихся в барсетке в одной из комнат. После пьянки мужчина обнаружил, что из сумки пропала часть средств – 100 тысяч рублей.«В результате проделанной сотрудниками полиции работы была установлена личность злоумышленника – 47-летнего участника компании, проживающего по соседству. Он видел, как хозяин дома в присутствии собутыльников вынимал деньги из барсетки. Затем мужчина проник в дом соседа, когда того не было дома, и похитил наличность. На похищенные деньги он продолжил распивать алкоголь со знакомыми в поселке, а затем с той же целью уехал на такси в Улан-Удэ, где по горячим следам был задержан прибайкальскими оперативниками», - рассказали в МВД Бурятии.Как отметили в полиции, нигде не работающий злоумышленник ранее был неоднократно судим за имущественные преступления и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы. В краже он сознался. Часть похищенных средств – 60 тысяч рублей – у мужчины изъята, остальные он успел пропить.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.Фото: «Номер один»