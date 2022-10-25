Происшествия 25.10.2022 в 08:00

Попавший в ДТП глава Закаменского района Бурятии чувствует себя нормально

В аварии помимо главы пострадала сотрудница администрации и бизнесмен
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Текст: Константин Воронов
Попавший в ДТП глава Закаменского района Бурятии чувствует себя нормально
ДТП с участием главы Закаменского района Бурятии Сергея Гонжитова произошло вчера днем на автодороге Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в 13 км от Гусиноозёрска 61-летний водитель автомобиля «Ниссан Патрол» слетел с дороги и перевернулся.

«В результате аварии водитель и два пассажира (44-летний мужчина и 37-летняя женщина) госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», - сообщили в Госавтоинспекции.


Известно, что автомобилем управлял бизнесмен-строитель из Закаменского района Вачаган Агекян. В салоне кроме главы находилась сотрудница районной администрации.

«Чувствую себя нормально. Получил много сообщений, благодарю земляков за беспокойство! Скорейшего выздоровления моей коллеге и Вачагану Артушевичу», - передает слова главы района Сергея Гонжитова паблик «Закамна-инфо.24/7».

Фото: ГИБДД Бурятии
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