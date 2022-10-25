Жительницу Бурятии загрызли домашние собаки

Ночью 23 октября женщина вышла во двор. В этот момент собаки вырвались из вольера, напали на нее и буквально растерзали несчастную. От множественных укусов женщина скончалась. Ее тело обнаружили лишь под утро.







Трагический случай произошел ночью 23 октября во дворе одного из домов в селе Хойтобэе. Там собаки насмерть загрызли 64-летнюю женщину.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 20 октября женщина приехала в село Хойтобэе в гости к пожилой родственнице, проживающей вместе с сыном, который во дворе их дома в вольере содержал трех крупных беспородных собак. Животные агрессивно реагировали на приезжую, но, несмотря на это, хозяин не принял достаточных мер, чтобы оградить женщину от их нападения.«По факту нападения собак на женщину возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии