Происшествия 25.10.2022 в 16:06

Жительницу Бурятии загрызли домашние собаки

Животные вырвались из вольера и буквально растерзали женщину
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Текст: Константин Воронов
Жительницу Бурятии загрызли домашние собаки
Трагический случай произошел ночью 23 октября во дворе одного из домов в селе Хойтобэе. Там собаки насмерть загрызли 64-летнюю женщину.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 20 октября женщина приехала в село Хойтобэе в гости к пожилой родственнице, проживающей вместе с сыном, который во дворе их дома в вольере содержал трех крупных беспородных собак. Животные агрессивно реагировали на приезжую, но, несмотря на это, хозяин не принял достаточных мер, чтобы оградить женщину от их нападения.

Ночью 23 октября женщина вышла во двор. В этот момент собаки вырвались из вольера, напали на нее и буквально растерзали несчастную. От множественных укусов женщина скончалась. Ее тело обнаружили лишь под утро.


«По факту нападения собак на женщину возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз», - сообщили в следственном ведомстве.  

Фото: Следственный комитет Бурятии
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