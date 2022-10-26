Житель Улан-Удэ обгорел при попытке потушить автомобиль

Утром 25 октября в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании автомобиля в гаражном боксе по улице Чертенкова в Улан-Удэ.«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев из бокса самостоятельно эвакуировался 61-летний мужчина. С термическими ожогами пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. За 11 минут открытое горение было ликвидировано. Всего в тушении пожара участвовали 10 человек и 3 единицы техники», - рассказали в МЧС.В результате пожара повреждены стена и потолок гаражного бокса и грузовой автомобиль. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы грузовика.Фото: МЧС Бурятии