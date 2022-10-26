Происшествия 26.10.2022 в 15:26

Жительница Улан-Удэ обворовывает хозяев в первый же день трудоустройства

Полиция просит помочь найти злоумышленницу
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жительница Улан-Удэ обворовывает хозяев в первый же день трудоустройства
В Улан-Удэ полиция разыскивает 44-летнюю горожанку, подозреваемую в нескольких кражах. Под предлогом трудоустройства в магазины и другие организации женщина похищает деньги и вещи.

Как сообщили в МВД Бурятии, в начале октября, проходя испытательный срок в качестве посудницы в одном из городских кафе, женщина в первый же день похитила из раздевалки пальто хозяйки заведения. Злоумышленница вышла из помещения в похищенной верхней одежде, захватив свою куртку. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.



Спустя две недели она совершила кражу пяти тысяч рублей из кассы магазина на улице Гагарина, куда пришла стажироваться, но так и не отработала ни дня. И хотя хозяйка торговой точки допустила незнакомку к работе с кассой без проверки документов, удостоверяющих личность, она сделала фото новой работницы, которая, к слову, явилась в магазин в похищенном пальто.

«Также имеется информация о причастности фигурантки к подобным противоправным деяниям в Советском и Октябрьском районах. Ранее женщина уже была судима за аналогичные преступления и находится в федеральном розыске за службой исполнения наказания по причине уклонения от исправительных работ», - рассказали в МВД.


Полицейские призывают руководителей торговых точек и иных заведений к бдительности при приёме на работу новых сотрудников. При наличии информации о данной гражданке или её местонахождении МВД просит жителей республики сообщить по телефонам: 8 (951) 633-83-69, 8 (9025) 35-21-48, 8 (3012) 44-02-02, 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 21-02-02 или 102 (112).  

Фото и видео: МВД Бурятии
Теги
кража розыск

Все новости

Улан-удэнец обокрал киоск, где работала его жена
26.10.2022 в 16:05
Жительница Улан-Удэ обворовывает хозяев в первый же день трудоустройства
26.10.2022 в 15:26
В Улан-Удэ завершают строительство последнего проблемного дома в ЖК «Юго-Западный»
26.10.2022 в 12:59
В Бурятии спасли раненых лебедей
26.10.2022 в 11:58
Житель Улан-Удэ бросался деньгами и лишился 600 тыс рублей
26.10.2022 в 11:52
Житель Улан-Удэ обгорел при попытке потушить автомобиль
26.10.2022 в 11:29
Сберегаем деньги просто и выгодно
26.10.2022 в 11:21
Шесть правил заемщика
26.10.2022 в 11:14
В Чите выявили ОПГ, которая незаконно экспортировала пиломатериалы в Китай
26.10.2022 в 10:57
Женам мобилизованных из Бурятии не досталось бесплатных дров
26.10.2022 в 10:44
ЗУРХАЙ
с 26 октября по 1 ноября

Читайте также
Улан-удэнец обокрал киоск, где работала его жена
Позже мужчина вновь вернулся к месту кражи, где его и задержали
26.10.2022 в 16:05
Житель Улан-Удэ бросался деньгами и лишился 600 тыс рублей
Полицейские раскрыли кражу разбросанных денег, но вернуть их быстро не получится
26.10.2022 в 11:52
Житель Улан-Удэ обгорел при попытке потушить автомобиль
Пожар произошел в гаражном боксе
26.10.2022 в 11:29
В Чите выявили ОПГ, которая незаконно экспортировала пиломатериалы в Китай
Следственные действия шли также в Бурятии и в Москве, где проживали члены организованной группы
26.10.2022 в 10:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru