Жительница Улан-Удэ обворовывает хозяев в первый же день трудоустройства

Как сообщили в МВД Бурятии, в начале октября, проходя испытательный срок в качестве посудницы в одном из городских кафе, женщина в первый же день похитила из раздевалки пальто хозяйки заведения. Злоумышленница вышла из помещения в похищенной верхней одежде, захватив свою куртку. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.









«Также имеется информация о причастности фигурантки к подобным противоправным деяниям в Советском и Октябрьском районах. Ранее женщина уже была судима за аналогичные преступления и находится в федеральном розыске за службой исполнения наказания по причине уклонения от исправительных работ», - рассказали в МВД.





В Улан-Удэ полиция разыскивает 44-летнюю горожанку, подозреваемую в нескольких кражах. Под предлогом трудоустройства в магазины и другие организации женщина похищает деньги и вещи.Спустя две недели она совершила кражу пяти тысяч рублей из кассы магазина на улице Гагарина, куда пришла стажироваться, но так и не отработала ни дня. И хотя хозяйка торговой точки допустила незнакомку к работе с кассой без проверки документов, удостоверяющих личность, она сделала фото новой работницы, которая, к слову, явилась в магазин в похищенном пальто.Полицейские призывают руководителей торговых точек и иных заведений к бдительности при приёме на работу новых сотрудников. При наличии информации о данной гражданке или её местонахождении МВД просит жителей республики сообщить по телефонам: 8 (951) 633-83-69, 8 (9025) 35-21-48, 8 (3012) 44-02-02, 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 21-02-02 или 102 (112).Фото и видео: МВД Бурятии