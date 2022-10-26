Происшествия 26.10.2022 в 15:26
Жительница Улан-Удэ обворовывает хозяев в первый же день трудоустройства
Полиция просит помочь найти злоумышленницу
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ полиция разыскивает 44-летнюю горожанку, подозреваемую в нескольких кражах. Под предлогом трудоустройства в магазины и другие организации женщина похищает деньги и вещи.
Спустя две недели она совершила кражу пяти тысяч рублей из кассы магазина на улице Гагарина, куда пришла стажироваться, но так и не отработала ни дня. И хотя хозяйка торговой точки допустила незнакомку к работе с кассой без проверки документов, удостоверяющих личность, она сделала фото новой работницы, которая, к слову, явилась в магазин в похищенном пальто.
Полицейские призывают руководителей торговых точек и иных заведений к бдительности при приёме на работу новых сотрудников. При наличии информации о данной гражданке или её местонахождении МВД просит жителей республики сообщить по телефонам: 8 (951) 633-83-69, 8 (9025) 35-21-48, 8 (3012) 44-02-02, 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 21-02-02 или 102 (112).
Фото и видео: МВД Бурятии
Как сообщили в МВД Бурятии, в начале октября, проходя испытательный срок в качестве посудницы в одном из городских кафе, женщина в первый же день похитила из раздевалки пальто хозяйки заведения. Злоумышленница вышла из помещения в похищенной верхней одежде, захватив свою куртку. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.
Спустя две недели она совершила кражу пяти тысяч рублей из кассы магазина на улице Гагарина, куда пришла стажироваться, но так и не отработала ни дня. И хотя хозяйка торговой точки допустила незнакомку к работе с кассой без проверки документов, удостоверяющих личность, она сделала фото новой работницы, которая, к слову, явилась в магазин в похищенном пальто.
«Также имеется информация о причастности фигурантки к подобным противоправным деяниям в Советском и Октябрьском районах. Ранее женщина уже была судима за аналогичные преступления и находится в федеральном розыске за службой исполнения наказания по причине уклонения от исправительных работ», - рассказали в МВД.
Полицейские призывают руководителей торговых точек и иных заведений к бдительности при приёме на работу новых сотрудников. При наличии информации о данной гражданке или её местонахождении МВД просит жителей республики сообщить по телефонам: 8 (951) 633-83-69, 8 (9025) 35-21-48, 8 (3012) 44-02-02, 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 21-02-02 или 102 (112).
Фото и видео: МВД Бурятии