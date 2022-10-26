Происшествия 26.10.2022 в 17:09
В Улан-Удэ осквернители могилы ветерана получили сроки
Один отделался «условкой», второму придется посидеть в колонии-поселении
Текст: Константин Воронов
Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении двух жителей Улан-Удэ, 20 и 23 лет, обвиняемых по целому ряду «экстремистских» статей УК РФ. В их числе «Осквернение мест захоронения по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной ненависти и вражды», «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично» и «Призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
Напомним, по версии следствия, один из обвиняемых в течение длительного времени придерживался экстремистских взглядов и идей. Днем 28 марта он вместе с приятелем пришел на территорию кладбища в микрорайоне Горький в Улан-Удэ, где увидел памятник над могилой ветерана Великой Отечественной войны, на котором имелись символы воинской славы России, а также фотоизображение фронтовика в военной форме.
«Склонив приятеля к совместному осквернению могилы ветерана, обвиняемый передал ему красящий маркер, после чего они поочередно нанесли на надмогильное сооружение надписи экстремистского характера. Позднее родственники ветерана при посещении его могилы обнаружили следы осквернения надмогильного сооружения и обратились в правоохранительные органы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий при проверке лиц, ранее совершавших схожие противоправные деяния, удалось выйти на след злоумышленников, так как молодой человек, предложивший осквернить могилу ветерана, ранее уже привлекался к административной ответственности за правонарушение экстремистского характера. В ходе проведенных допросов оба признали вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений», - рассказали ранее в Следственном комитете Бурятии.
На суде молодые люди согласились с предъявленным обвинением, полностью признали вину и поддержали ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний одного из молодых людей суд приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии поселении. Его подельник получил три года условно.
Как сообщили в Верховном суде Бурятии, осужденные также лишены права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационных телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», на срок 3 года.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Фото: «Номер один»
Напомним, по версии следствия, один из обвиняемых в течение длительного времени придерживался экстремистских взглядов и идей. Днем 28 марта он вместе с приятелем пришел на территорию кладбища в микрорайоне Горький в Улан-Удэ, где увидел памятник над могилой ветерана Великой Отечественной войны, на котором имелись символы воинской славы России, а также фотоизображение фронтовика в военной форме.
«Склонив приятеля к совместному осквернению могилы ветерана, обвиняемый передал ему красящий маркер, после чего они поочередно нанесли на надмогильное сооружение надписи экстремистского характера. Позднее родственники ветерана при посещении его могилы обнаружили следы осквернения надмогильного сооружения и обратились в правоохранительные органы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий при проверке лиц, ранее совершавших схожие противоправные деяния, удалось выйти на след злоумышленников, так как молодой человек, предложивший осквернить могилу ветерана, ранее уже привлекался к административной ответственности за правонарушение экстремистского характера. В ходе проведенных допросов оба признали вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений», - рассказали ранее в Следственном комитете Бурятии.
На суде молодые люди согласились с предъявленным обвинением, полностью признали вину и поддержали ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний одного из молодых людей суд приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии поселении. Его подельник получил три года условно.
Как сообщили в Верховном суде Бурятии, осужденные также лишены права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационных телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», на срок 3 года.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Фото: «Номер один»
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