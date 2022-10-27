Происшествия 27.10.2022 в 09:26

Житель Бурятии получил срок за убийство на почве ревности

Мужчина расправился с оппонентом на берегу реки
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии получил срок за убийство на почве ревности
Заиграевский районный суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего ранее судимого жителя села Новоильинск, обвиняемого в убийстве.

Преступление произошло 25 июня 2021 года на берегу реки Илька возле поселка Новоильинск. В ходе распития спиртного обвиняемый на почве ревности поссорился с 29-летним односельчанином, после чего избил его и дважды ударил ножом в грудь.

Очевидцы отвезли раненого мужчину в больницу. Местные врачи оказали молодому человеку первую помощь и вызвали бригаду медиков из другого поселка для оказания интенсивной терапии потерпевшему. Однако, несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался при транспортировке в автомобиле скорой помощи.  

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, суд признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com
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