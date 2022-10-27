Житель Бурятии получил срок за убийство на почве ревности

Заиграевский районный суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего ранее судимого жителя села Новоильинск, обвиняемого в убийстве.Преступление произошло 25 июня 2021 года на берегу реки Илька возле поселка Новоильинск. В ходе распития спиртного обвиняемый на почве ревности поссорился с 29-летним односельчанином, после чего избил его и дважды ударил ножом в грудь.Очевидцы отвезли раненого мужчину в больницу. Местные врачи оказали молодому человеку первую помощь и вызвали бригаду медиков из другого поселка для оказания интенсивной терапии потерпевшему. Однако, несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался при транспортировке в автомобиле скорой помощи.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, суд признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.Фото: pixabay.com