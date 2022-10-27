Происшествия 27.10.2022 в 12:13

Житель Улан-Удэ лишился крупной суммы после посиделок с новыми знакомыми в кафе

Полиция просит помочь найти подозреваемого в краже
A- A+
Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ лишился крупной суммы после посиделок с новыми знакомыми в кафе
Полиция Улан-Удэ разыскивает злоумышленника, который днем 22 октября в кафе на улице Тобольской похитил со счета посетителя 80 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, подозреваемый вместе с другом подсел за столик к клиенту заведения. Между молодыми людьми завязалась беседа, сопровождающаяся совместным распитием спиртного, в процессе которой у потерпевшего села батарея на телефоне. Мобильное устройство он отнес на барную стойку с просьбой зарядить.

Ближе к окончанию посиделок злоумышленник забрал гаджет нового знакомого у бармена. Втайне перечислив через установленные на нём банковские онлайн-приложения на счет своего приятеля деньги в общей сумме 80 тысяч рублей, он отдал его владельцу. Код блокировки экрана, оказавшийся и паролем для входа в онлайн-банкинг, подозреваемый во время разговора подглядел на телефоне потерпевшего.

«В настоящее время личность подозреваемого установлена, ему 25 лет, азиатской внешности. Ведется его розыск. Известно, что деньги в дальнейшем он обналичил и частично потратил на увеселительные мероприятия в питейных заведениях, гостинице и сауне. Может подрабатывать на пилорамах в Прибайкальском районе», - сообщили в полиции.


При наличии какой-либо информации о гражданине на фото или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (9025) 30-81-91, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).

Теги
кража

Все новости

Жители Баргузинского района Бурятии возмущены «варварскими» рубками кедра
27.10.2022 в 12:45
Житель Улан-Удэ лишился крупной суммы после посиделок с новыми знакомыми в кафе
27.10.2022 в 12:13
В Бурятии возвращен домой украденный в нацпарке медвежонок
27.10.2022 в 12:00
В Бурятии будут собирать сельхозмашины из Белоруссии
27.10.2022 в 10:46
В Улан-Удэ неизвестные спалили припаркованный автомобиль
27.10.2022 в 10:29
В Бурятии чиновник фиктивно трудоустроил своего шурина
27.10.2022 в 10:22
Что лучше - дарственная или завещание?
27.10.2022 в 10:00
Житель Бурятии получил срок за убийство на почве ревности
27.10.2022 в 09:26
Кофе в Бурятии стал роскошью
27.10.2022 в 06:00
Голубые мечты о голубом топливе?
26.10.2022 в 17:42
ЗУРХАЙ
с 26 октября по 1 ноября

Читайте также
В Бурятии возвращен домой украденный в нацпарке медвежонок
Детали возвращения не раскрываются, но, судя по всему, чучелко маленького косолапого умыкнули было дети
27.10.2022 в 12:00
В Улан-Удэ неизвестные спалили припаркованный автомобиль
Салон машины полностью выгорел
27.10.2022 в 10:29
Житель Бурятии получил срок за убийство на почве ревности
Мужчина расправился с оппонентом на берегу реки
27.10.2022 в 09:26
В Улан-Удэ осквернители могилы ветерана получили сроки
Один отделался «условкой», второму придется посидеть в колонии-поселении
26.10.2022 в 17:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru