Житель Улан-Удэ лишился крупной суммы после посиделок с новыми знакомыми в кафе

«В настоящее время личность подозреваемого установлена, ему 25 лет, азиатской внешности. Ведется его розыск. Известно, что деньги в дальнейшем он обналичил и частично потратил на увеселительные мероприятия в питейных заведениях, гостинице и сауне. Может подрабатывать на пилорамах в Прибайкальском районе», - сообщили в полиции.





Полиция Улан-Удэ разыскивает злоумышленника, который днем 22 октября в кафе на улице Тобольской похитил со счета посетителя 80 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, подозреваемый вместе с другом подсел за столик к клиенту заведения. Между молодыми людьми завязалась беседа, сопровождающаяся совместным распитием спиртного, в процессе которой у потерпевшего села батарея на телефоне. Мобильное устройство он отнес на барную стойку с просьбой зарядить.Ближе к окончанию посиделок злоумышленник забрал гаджет нового знакомого у бармена. Втайне перечислив через установленные на нём банковские онлайн-приложения на счет своего приятеля деньги в общей сумме 80 тысяч рублей, он отдал его владельцу. Код блокировки экрана, оказавшийся и паролем для входа в онлайн-банкинг, подозреваемый во время разговора подглядел на телефоне потерпевшего.При наличии какой-либо информации о гражданине на фото или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (9025) 30-81-91, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).