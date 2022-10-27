В Улан-Удэ водитель автобуса пытался подкупить сотрудника ГИБДД

«В ходе оформления необходимых документов 39-летний мужчина положил купюру между пассажирскими сиденьями под книгу Правил дорожного движения. Автоинспектор попросил гражданина убрать деньги, однако водитель этого не сделал. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество», - рассказали в МВД Бурятии.







Днем 22 октября в Улан-Удэ на ул. Кабанской сотрудники ГИБДД остановили рейсовый автобус «Хендай», водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности. Для составления административного протокола автоинспекторы пригласили его в патрульную автомашину.Полиция напоминает, что дача взятки должностному лицу уголовно наказуема, и обращает внимание на то, что в салонах патрульных автомашин ДПС установлены видеорегистраторы для фиксации противоправных действий.О возможных неправомерных действиях со стороны сотрудников ГИБДД и фактах проявления ими коррупции автомобилистам необходимо сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия» 8 (3012) 292-292. По каждому обращению будет проведена проверка и приняты соответствующие меры.Всего с начала этого года сотрудниками МВД Бурятии подано 29 уведомлений о поступлении к ним обращений для склонения к совершению коррупционных правонарушений.Фото: МВД Бурятии