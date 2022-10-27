Бывший глава Иволгинского района Бурятии оказался в СИЗО

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Иволгинского района, а ныне руководителя «Дирекции спортивных сооружений РБ» Виктора Очирова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.Как сообщили в следственном ведомстве, претензии к Виктору Очирову связаны с его работой на посту главы района.«По данным следствия, в 2016-2017 гг. к главе района обращался местный предприниматель, который предлагал выкупить в муниципальную собственность имущество его компании, состоявшее из водозаборной скважины, трансформаторной подстанции и линии электропередач с земельными участками, за счет которых осуществлялось электро- и водоснабжение жилых помещений специализированного жилого фонда на территории села Сотниково. За положительное решение данного вопроса в 2018 году обвиняемый потребовал взятку в сумме 200 тысяч рублей. Получив деньги, спустя некоторое время он предложил предпринимателю увеличить сумму незаконного вознаграждения еще на 120 тыс. рублей и вновь получил требуемое. Незаконно обогатившись таким способом, глава района инициировал вопрос о приобретении в муниципальную собственность имущества компании, однако исполнил свои обещания не в полном объеме, так как под выкуп попали не все оговоренные объекты недвижимости. Предприниматель еще некоторое время продолжал ждать, но после прекращения полномочий обвиняемого как главы района, понял, что обещанные решения не состоятся, и обратился в правоохранительные органы», - рассказали в Следственном комитете.Преступление было выявлено при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии.«В настоящее время по ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - отметили в следственном ведомстве.Фото: russianstock.ru