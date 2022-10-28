В Бурятии изобличен «черный нефритчик» из Китая

В Бурятии осужден гражданин КНР, который незаконно приобрел нефрит. Нефрита было около 741 кг. Его стоимость составляла более 18 млн рублей. Некий гражданин У. хранил его в бетонном гараже близ одного из ДНТ. Как установило следствие, китаец имел цель продать эту партию камня.Обладателем нефрита иностранец стал несколько лет назад. Сам он добычей камня не занимался. Нефрит собрал в одном из сельских районов республики другой китаец Х. с какими-то неустановленными лицами. Это произошло в 2019 году.Нефрит в России является ювелирно-поделочным камнем и постановлением Госстандарта России отнесен к категории полудрагоценных.Через несколько недель после того, как нефрит добыли, У. приобрел его. Несколько лет терпеливый человек «умышленно хранил заведомо самовольно добытый нефрит» в упомянутом гараже. Наверное, иностранец не мог найти покупателя. А может быть, они были, но гражданин ждал роста цен на культовый для китайцев камень, чтобы обогатиться как можно больше.И вот недавно У. решил пустить камень в дальнейший оборот. Посреди бела дня злоумышленник за рулем Toyota Саmrу приехал к гаражу и самолично перетащил в багажник машины почти 160 килограммов нефрита, чтобы реализовать его. Эта часть партии товара оценивалась в 4,4 млн рублей.Как выяснилось в зале суда, реализовать преступный умысел он не смог «по не зависящим от него обстоятельствам, в связи с задержанием». Из автомашины изъяли аллювиальную гальку (окатыши) светлоокрашенного нефрита в крупном размере. Позднее нефрит, лежавший в гараже, тоже изъят – там были и окатыши, и зеленый скальный нефрит. Последний являлся нефритом-сырцом с 80%-ным выходом поделочного нефрита второго сорта. Окатыши оказались тоже поделочным нефритом второго сорта. То есть сырье, конечно, не суперкласса, но и не самое плохое.«Черный нефритчик» после консультации с защитником подал ходатайство о рассмотрении судом уголовного дела в его отношении в порядке особого судебного разбирательства. Признал вину и раскаялся.Ему инкриминировали статью о незаконном обороте янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгметаллов и т. д.Оценив «нефритовое» раскаяние, Фемида исследовала личность подсудимого. Оказалось, что, с одной стороны, он не наркоман, вменяемый человек, семьянин, официально нигде не работает. Но, с другой стороны, согласно справке из полиции, по временному месту жительства характеризуется посредственно. А в структуре личности он «имеет такие индивидуально-психологические особенности, как подверженность чужому влиянию».Суд нашел смягчающие обстоятельства и не обнаружил отягчающих. В качестве уголовного наказания крупному «черному нефритчику» назначили штраф в размере 200 тыс. рублей, который он должен оплатить на счет МВД в банке.Обосновывая свой вердикт, бурятская Фемида первой инстанции, в частности, отметила, что применение более строгого вида наказания «не будет соответствовать цели исправления осужденного и отвечать требованиям разумности и справедливости». Напомним, у иностранца изъяли нефрит стоимостью более 18 млн рублей.Партию камня обратили в доход государства Российского. Приговор не обжаловал ни прокурор, ни сторона подсудимого.Фото: russianstock.ru