Происшествия 28.10.2022 в 06:00
В Бурятии изобличен «черный нефритчик» из Китая
Гражданин КНР хранил в гараже нелегально добытый нефрит на 18 млн рублей
В Бурятии осужден гражданин КНР, который незаконно приобрел нефрит. Нефрита было около 741 кг. Его стоимость составляла более 18 млн рублей. Некий гражданин У. хранил его в бетонном гараже близ одного из ДНТ. Как установило следствие, китаец имел цель продать эту партию камня.
Обладателем нефрита иностранец стал несколько лет назад. Сам он добычей камня не занимался. Нефрит собрал в одном из сельских районов республики другой китаец Х. с какими-то неустановленными лицами. Это произошло в 2019 году.
Нефрит в России является ювелирно-поделочным камнем и постановлением Госстандарта России отнесен к категории полудрагоценных.
Через несколько недель после того, как нефрит добыли, У. приобрел его. Несколько лет терпеливый человек «умышленно хранил заведомо самовольно добытый нефрит» в упомянутом гараже. Наверное, иностранец не мог найти покупателя. А может быть, они были, но гражданин ждал роста цен на культовый для китайцев камень, чтобы обогатиться как можно больше.
И вот недавно У. решил пустить камень в дальнейший оборот. Посреди бела дня злоумышленник за рулем Toyota Саmrу приехал к гаражу и самолично перетащил в багажник машины почти 160 килограммов нефрита, чтобы реализовать его. Эта часть партии товара оценивалась в 4,4 млн рублей.
Как выяснилось в зале суда, реализовать преступный умысел он не смог «по не зависящим от него обстоятельствам, в связи с задержанием». Из автомашины изъяли аллювиальную гальку (окатыши) светлоокрашенного нефрита в крупном размере. Позднее нефрит, лежавший в гараже, тоже изъят – там были и окатыши, и зеленый скальный нефрит. Последний являлся нефритом-сырцом с 80%-ным выходом поделочного нефрита второго сорта. Окатыши оказались тоже поделочным нефритом второго сорта. То есть сырье, конечно, не суперкласса, но и не самое плохое.
«Черный нефритчик» после консультации с защитником подал ходатайство о рассмотрении судом уголовного дела в его отношении в порядке особого судебного разбирательства. Признал вину и раскаялся.
Ему инкриминировали статью о незаконном обороте янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгметаллов и т. д.
Оценив «нефритовое» раскаяние, Фемида исследовала личность подсудимого. Оказалось, что, с одной стороны, он не наркоман, вменяемый человек, семьянин, официально нигде не работает. Но, с другой стороны, согласно справке из полиции, по временному месту жительства характеризуется посредственно. А в структуре личности он «имеет такие индивидуально-психологические особенности, как подверженность чужому влиянию».
Суд нашел смягчающие обстоятельства и не обнаружил отягчающих. В качестве уголовного наказания крупному «черному нефритчику» назначили штраф в размере 200 тыс. рублей, который он должен оплатить на счет МВД в банке.
Обосновывая свой вердикт, бурятская Фемида первой инстанции, в частности, отметила, что применение более строгого вида наказания «не будет соответствовать цели исправления осужденного и отвечать требованиям разумности и справедливости». Напомним, у иностранца изъяли нефрит стоимостью более 18 млн рублей.
Партию камня обратили в доход государства Российского. Приговор не обжаловал ни прокурор, ни сторона подсудимого.
Фото: russianstock.ru
Обладателем нефрита иностранец стал несколько лет назад. Сам он добычей камня не занимался. Нефрит собрал в одном из сельских районов республики другой китаец Х. с какими-то неустановленными лицами. Это произошло в 2019 году.
Нефрит в России является ювелирно-поделочным камнем и постановлением Госстандарта России отнесен к категории полудрагоценных.
Через несколько недель после того, как нефрит добыли, У. приобрел его. Несколько лет терпеливый человек «умышленно хранил заведомо самовольно добытый нефрит» в упомянутом гараже. Наверное, иностранец не мог найти покупателя. А может быть, они были, но гражданин ждал роста цен на культовый для китайцев камень, чтобы обогатиться как можно больше.
И вот недавно У. решил пустить камень в дальнейший оборот. Посреди бела дня злоумышленник за рулем Toyota Саmrу приехал к гаражу и самолично перетащил в багажник машины почти 160 килограммов нефрита, чтобы реализовать его. Эта часть партии товара оценивалась в 4,4 млн рублей.
Как выяснилось в зале суда, реализовать преступный умысел он не смог «по не зависящим от него обстоятельствам, в связи с задержанием». Из автомашины изъяли аллювиальную гальку (окатыши) светлоокрашенного нефрита в крупном размере. Позднее нефрит, лежавший в гараже, тоже изъят – там были и окатыши, и зеленый скальный нефрит. Последний являлся нефритом-сырцом с 80%-ным выходом поделочного нефрита второго сорта. Окатыши оказались тоже поделочным нефритом второго сорта. То есть сырье, конечно, не суперкласса, но и не самое плохое.
«Черный нефритчик» после консультации с защитником подал ходатайство о рассмотрении судом уголовного дела в его отношении в порядке особого судебного разбирательства. Признал вину и раскаялся.
Ему инкриминировали статью о незаконном обороте янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгметаллов и т. д.
Оценив «нефритовое» раскаяние, Фемида исследовала личность подсудимого. Оказалось, что, с одной стороны, он не наркоман, вменяемый человек, семьянин, официально нигде не работает. Но, с другой стороны, согласно справке из полиции, по временному месту жительства характеризуется посредственно. А в структуре личности он «имеет такие индивидуально-психологические особенности, как подверженность чужому влиянию».
Суд нашел смягчающие обстоятельства и не обнаружил отягчающих. В качестве уголовного наказания крупному «черному нефритчику» назначили штраф в размере 200 тыс. рублей, который он должен оплатить на счет МВД в банке.
Обосновывая свой вердикт, бурятская Фемида первой инстанции, в частности, отметила, что применение более строгого вида наказания «не будет соответствовать цели исправления осужденного и отвечать требованиям разумности и справедливости». Напомним, у иностранца изъяли нефрит стоимостью более 18 млн рублей.
Партию камня обратили в доход государства Российского. Приговор не обжаловал ни прокурор, ни сторона подсудимого.
Фото: russianstock.ru
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