Происшествия 28.10.2022 в 09:16

В Улан-Удэ хозяйская собака сорвалась с цепи и напала на трёх женщин

Двум из них потребовалась помощь медиков
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ хозяйская собака сорвалась с цепи и напала на трёх женщин
Днем 27 октября на систему «112» поступило сообщение о том, что на ул. Амагаева в Улан-Удэ хозяйская собака напала на трёх женщин. На место происшествия выехали сотрудники Комитета городского хозяйства, Управления ветеринарии Бурятии, Управления административного контроля и полиции.

Как выяснилось, хозяйская собака сорвалась с цепи, выбежала на улицу, где напала на трех женщин, покусав двух из них. Пострадавших доставили в травмпункт, где им оказали помощь. В настоящее время потерпевшие находятся дома.

- Владелец собаки установлен. В отношение него собраны материалы для привлечения по четырём правонарушениям: два нападения, самовыгул, отсутствие регистрации. Обращаем внимание на неукоснительное выполнение требований закона по регистрации своих животных и их правильному содержанию, - сообщил консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

В мэрии напомнили, что в настоящее время штрафы для владельцев собак за самовыгул, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трех до пяти тысяч рублей.

Сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак, подать заявку на отлов и уточнить другую интересующую информацию можно по телефонам городских оперштабов:

22-75-88 - Советский район;

+7-924-456-04-99 - Октябрьский район;

46-09-29 - Железнодорожный район.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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