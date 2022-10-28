Происшествия 28.10.2022 в 15:19

Жительницу Улан-Удэ обманули при покупке билетов на концерт

Женщина купила билеты у незнакомца в интернете, соблазнившись на низкую цену
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Текст: Константин Воронов
Жительницу Улан-Удэ обманули при покупке билетов на концерт
27 октября полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 33-летняя горожанка. Она рассказала, что 21 октября на популярном сайте увидела объявление о продаже билетов на концерт музыкальной группы. По словам продавца, билеты ему достались, якобы, бесплатно от знакомого, и он решил реализовать их по более низкой цене.

Мужчина, связавшись с девушкой в мессенджере, скинул ей номер счёта для перечисления оплаты за покупку двух билетов на общую сумму 3600 рублей, а затем на электронную почту – их копии.

Однако попасть на концерт девушке и её спутнику не удалось: билеты оказались подделкой, указанные в них данные организаторов и QR-коды были недействительны.

«В настоящее время полицейскими по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция Бурятии в очередной раз призывает жителей республики приобретать товары и заказывать услуги на официальных сайтах организаций либо торговых площадках, проверенных вашими знакомыми», - сообщили в МВЛ Бурятии.

Фото: pixabay.com
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