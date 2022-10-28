В Улан-Удэ пенсионер убил мужа племянницы ударом ножа в сердце

В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении 68-летнего пенсионера, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, днем 9 мая мужчина употреблял алкоголь, после чего пришел в гости в соседний дом к 59-летнему мужу своей племянницы. Вместе мужчины стали распивать спиртное.Спустя некоторое время между собутыльниками из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения возникла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе пенсионер схватил со стола нож и нанес им удар в грудь хозяина дома. Клинок угодил в сердце, потерпевший скончался на месте.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: Следственный комитет Бурятии