Происшествия 28.10.2022 в 16:34

В Улан-Удэ пенсионер убил мужа племянницы ударом ножа в сердце

Конфликт между мужчинами разгорелся в ходе распития алкоголя
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пенсионер убил мужа племянницы ударом ножа в сердце
В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении 68-летнего пенсионера, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, днем 9 мая мужчина употреблял алкоголь, после чего пришел в гости в соседний дом к 59-летнему мужу своей племянницы. Вместе мужчины стали распивать спиртное.

Спустя некоторое время между собутыльниками из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения возникла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе пенсионер схватил со стола нож и нанес им удар в грудь хозяина дома. Клинок угодил в сердце, потерпевший скончался на месте.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: Следственный комитет Бурятии
Теги
убийство

Все новости

Бурятия получит более 2 млрд рублей на улучшение жизни на селе
28.10.2022 в 16:51
В Улан-Удэ депутат горсовета проверил проблемные объекты своего округа
28.10.2022 в 16:44
В Улан-Удэ пенсионер убил мужа племянницы ударом ножа в сердце
28.10.2022 в 16:34
В Бурятии учатся экипажи танков, сформированные из мобилизованных
28.10.2022 в 16:23
Жительницу Улан-Удэ обманули при покупке билетов на концерт
28.10.2022 в 15:19
В Бурятии не прогнозируют улучшения ситуации с вывозом мусора в Кабанском районе
28.10.2022 в 14:54
В Бурятии семья осталась без жилья из-за короткого замыкания
28.10.2022 в 14:02
В Бурятии заканчиваются теплые деньки
28.10.2022 в 13:21
В Улан-Удэ театр русской драмы возвращается к Островскому
28.10.2022 в 13:19
В Бурятии на Байкале задержана лодка с двумя мешками нерестового омуля
28.10.2022 в 12:55
ЗУРХАЙ
с 26 октября по 1 ноября

Читайте также
Жительницу Улан-Удэ обманули при покупке билетов на концерт
Женщина купила билеты у незнакомца в интернете, соблазнившись на низкую цену
28.10.2022 в 15:19
В Бурятии семья осталась без жилья из-за короткого замыкания
Огонь полностью уничтожил дом, жильцов в момент пожара внутри не было
28.10.2022 в 14:02
В Бурятии на Байкале задержана лодка с двумя мешками нерестового омуля
Двое мужчин в лодке «проверяли на воде работу отремонтированного мотора», а омуль якобы нашли на берегу

28.10.2022 в 12:55
В Улан-Удэ хотят патрулировать места ледовых игр детей
Городские спасатели начали закрывать береговые линии рек бетонными блоками
28.10.2022 в 11:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru