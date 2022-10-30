В Улан-Удэ разъяренная собака напала на ребенка

В пятницу вечером в Администрацию Октябрьского района поступило сообщение об укусе 6-летнего мальчика в Сосновом бору по ул. Бонивура. У ребёнка обнаружены ссадины и царапины. На место оперативно выехала группа отлова. Вчера дополнительно зашли два экипажа отлова, сотрудники администрации района, участковый. Отловили трех собак, которых сегодня покажут по фото ребёнку для опознания. Ребёнок не смог описать собак. Работа по отлову продолжается.По словам очевидцев и местных жителей в последнее время в микрорайоне появились собаки, которые не принадлежат горожанам. Возможно, это собаки с пригородных районов, которые в поисках кормовой базы приходят в город. Решается вопрос по усилению взаимодействия с Администрацией Заиграевского района.Напомним, ранее улан-удэнцев предупредили о том, что в преддверии холодов бездомные собаки начинают сбиваться в стаи.- С наступлением низких температур безнадзорные животные на улицах города сбиваются в стаи, которые начинают разрастаться и охранять территорию возле кормовой базы. Просим горожан сообщать о таких стаях в службы отлова, - говорится в официальном сообщении мэрии.Жителям Советского района необходимо обращаться в ООО «ЦАСС» (37-83-13), Железнодорожного – к ИП Жихарева (67-92-92), Октябрьского – в ООО «Ананда» (62-19-99).