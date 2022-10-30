Происшествия 30.10.2022 в 13:15

В Улан-Удэ автомобиль сбил опору связи, оставив без света жителей нескольких улиц

Водитель скрылся с места происшествия
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ автомобиль сбил опору связи, оставив без света жителей нескольких улиц
Очередной инцидент с повреждением электрооборудования произошел сегодня утром в Улан-Удэ. 

По улице Дзержинского автомобиль сбил опору связи, которая при падении повредила линию электропередачи. В результате без света остались жители улиц Дзержинского, Лысогорская, Строителей и пос. Связистов. Водитель  скрылся с места происшествия. 

Как сообщила Юлия Мисюркеева, главный специалист департамента по связям с общественностью «Россети Сибирь» в Бурятии, энергетики " восстановили электроснабжение потребителей в 11.40. 

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