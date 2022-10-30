В Улан-Удэ автомобиль сбил опору связи, оставив без света жителей нескольких улиц

Очередной инцидент с повреждением электрооборудования произошел сегодня утром в Улан-Удэ.По улице Дзержинского автомобиль сбил опору связи, которая при падении повредила линию электропередачи. В результате без света остались жители улиц Дзержинского, Лысогорская, Строителей и пос. Связистов. Водитель скрылся с места происшествия.Как сообщила Юлия Мисюркеева, главный специалист департамента по связям с общественностью «Россети Сибирь» в Бурятии, энергетики " восстановили электроснабжение потребителей в 11.40.