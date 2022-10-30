Две россиянки погибли в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина

Как сообщает INTERFAX.RU жертвами давки в Сеуле по случаю ежегодного празднования Хэллоуина стали две россиянки, еще одна пострадала.В ночь на 30 октября в Сеуле во время празднования Хэллоуина люди попали в давку на узкой прогулочной улице в районе Итхэвон в центре столицы Юной Кореи. По последним данным количество погибших составляет 151 человек, раненых – 150.Представитель пожарного управления Чхве Чхон Сик отметил, что количество жертв может увеличиться, так как десятки раненых госпитализированы в тяжелом состоянии. Экстренные службы все еще пытаются определить точное количество пострадавших.По информации властей, большинство жертв и пострадавших - молодые люди до 30 лет. В соцсетях публикуют видео столпотворения: люди кричат, где-то всё ещё играет праздничная музыка. Толпа настолько плотная, что спасателям не удавалось вытянуть из неё людей за руки.Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который взял на себя расследование обстоятельств трагедии, посетил место инцидента. Он заявил, что приоритетом является оказание скорейшей медицинской помощи пострадавшим и выразил соболезнования родным и близким погибших и объявил национальный траур.Фото: скриншот с видео