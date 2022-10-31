В Бурятии лесника будут судить за незаконную рубку леса

В Прибайкальский районный суд направлено уголовное дело в отношении должностного лица учреждения лесного хозяйства. Он обвиняется в незаконной рубке леса в особо крупном размере и служебном подлоге.«По версии следствия, в декабре 2021 года сотрудник учреждения из корыстной заинтересованности незаконно увеличил объем заготавливаемой древесины. Он осуществил клеймение лесных насаждений, не подлежащих рубке. В результате преступных действий незаконно вырублены деревья, лесному фонду причинен ущерб на сумму 169 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия ущерб обвиняемым возмещен», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Кроме того, прокуратура выяснила, что для сокрытия незаконной рубки древесины лесник внес заведомо ложные сведения в акт осмотра лесосеки.Фото: «Номер один»