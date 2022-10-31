Обвиняемый в убийстве житель Бурятии умер, не дождавшись приговора

В Бурятии районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве. Как следует из постановления суда, обвиняемый в ходе ссоры с потерпевшим на почве личной неприязни нанес ему удар ножом в грудь, который оказался смертельным.Однако вынести приговор мужчине не успели. В ходе рассмотрения уголовного дела он скончался.Защитник и представитель подсудимого посчитали постановление о прекращении уголовного дела незаконным и обжаловали его. Они указали на отсутствие доказательств вины подсудимого в умышленном причинении смерти потерпевшему и просили оправдать его ввиду непричастности к преступлению.Рассмотрев жалобы, Верховный суд Бурятии оставил постановление райсуда без изменения. «Вина подсудимого в причинении смерти потерпевшему доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств», - констатировала вышестоящая инстанция.Фото: «Номер один»