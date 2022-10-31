Происшествия 31.10.2022 в 11:28

Обвиняемый в убийстве житель Бурятии умер, не дождавшись приговора

Защита настаивала, что он не причастен к преступлению
A- A+
Текст: Константин Воронов
Обвиняемый в убийстве житель Бурятии умер, не дождавшись приговора
В Бурятии районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве. Как следует из постановления суда, обвиняемый в ходе ссоры с потерпевшим на почве личной неприязни нанес ему удар ножом в грудь, который оказался смертельным.

Однако вынести приговор мужчине не успели. В ходе рассмотрения уголовного дела он скончался.

Защитник и представитель подсудимого посчитали постановление о прекращении уголовного дела незаконным и обжаловали его. Они указали на отсутствие доказательств вины подсудимого в умышленном причинении смерти потерпевшему и просили оправдать его ввиду непричастности к преступлению.

Рассмотрев жалобы, Верховный суд Бурятии оставил постановление райсуда без изменения. «Вина подсудимого в причинении смерти потерпевшему доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств», - констатировала вышестоящая инстанция.

Фото: «Номер один»
Теги
убийство

Все новости

В Бурятии из-за короткого замыкания горел гараж
31.10.2022 в 12:06
Иллюзий о загранице не осталось
31.10.2022 в 11:47
С Tele2 понедельники в Бурятии втройне приятнее
31.10.2022 в 11:42
В Бурятии языком рок-музыки стал чистый бурятский
31.10.2022 в 11:32
Обвиняемый в убийстве житель Бурятии умер, не дождавшись приговора
31.10.2022 в 11:28
Жителей Бурятии просят не паниковать 1 ноября
31.10.2022 в 10:50
Оплата дополнительных кружков в детском саду
31.10.2022 в 10:00
В Бурятии могут быстро освоить выпуск зимней экипировки для военных
31.10.2022 в 09:43
В Бурятии лесника будут судить за незаконную рубку леса
31.10.2022 в 09:21
В Бурятии пьяного водителя самосвала осудили за смертельное ДТП
31.10.2022 в 08:23
ЗУРХАЙ
с 26 октября по 1 ноября

Читайте также
В Бурятии из-за короткого замыкания горел гараж
Находившийся внутри автомобиль удалось спасти
31.10.2022 в 12:06
В Бурятии лесника будут судить за незаконную рубку леса
Также ему инкриминируют служебный подлог
31.10.2022 в 09:21
В Бурятии пьяного водителя самосвала осудили за смертельное ДТП
Мужчина получил 6 лет в колонии-поселении
31.10.2022 в 08:23
Две россиянки погибли в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина
Общее число жертв по последним данным – 151 человек
30.10.2022 в 13:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru