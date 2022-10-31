В Бурятии из-за короткого замыкания горел гараж

Днем 30 октября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании гаража в улусе Могсохон Кижингинского района Бурятии.«К моменту прибытия пожарных гараж горел изнутри. Находившийся внутри автомобиль, успели выгнать. Открытый огонь пожарные ликвидировали за 30 минут. В тушении были задействованы двое пожарных, один доброволец и две единицы техники», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара огнем повреждены стены и потолок гаража на общей площади 40 квадратных метров. Обрушения основных конструкций строения не допущено.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в гараже.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС