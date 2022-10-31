Происшествия 31.10.2022 в 15:04
В Бурятии школьники спасли односельчан от пожара
Глава района наградил подростков за отважный поступок
Текст: Иван Иванов
Глава Бичурского района Василий Смолин сегодня вручил благодарственные письма и подарки двум подросткам, предотвратившим крупный пожар в селе Слобода.
Кирилл Данилов и Анатолий Конов увидели, что загорелся двухквартирный дом. Они разбудили жильцов и вызвали пожарных. Местные жители сразу начали тушение и сумели локализовать огонь к прибытию огнеборцев. Пожарные ликвидировали оставшиеся очаги за 16 минут.