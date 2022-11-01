Происшествия 01.11.2022 в 11:25

В Бурятии росгвардейцы задержали пьяного водителя

Молодой человек ранее уже был лишен прав
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии росгвардейцы задержали пьяного водителя
Сегодня ночью в селе Баргузин сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили легковой автомобиль ВАЗ-21063, водитель которого двигался с грубыми нарушениями правил дорожного движения. Машина петляла из стороны в сторону.

Вызвав сотрудников ГИБДД, росгвардейцы совместными усилиями остановили автомобиль и задержали 21-летнего водителя. Молодой человек был пьян.

Как выяснилось, парень уже был лишен прав за пьяную езду. За повторное управление автомобилем в пьяном виде в отношении него возбудили уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии
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