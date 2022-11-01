В Бурятии росгвардейцы задержали пьяного водителя

Сегодня ночью в селе Баргузин сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили легковой автомобиль ВАЗ-21063, водитель которого двигался с грубыми нарушениями правил дорожного движения. Машина петляла из стороны в сторону.Вызвав сотрудников ГИБДД, росгвардейцы совместными усилиями остановили автомобиль и задержали 21-летнего водителя. Молодой человек был пьян.Как выяснилось, парень уже был лишен прав за пьяную езду. За повторное управление автомобилем в пьяном виде в отношении него возбудили уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии