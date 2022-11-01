В Бурятии неизвестные подпалили дверь квартиры

Ночью 1 ноября на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании квартиры в микрорайоне Молодёжный посёлка Каменск.«Прибыв на место, огнеборцы обнаружили сильное задымление подъезда многоквартирного дома и эвакуировали 10 жильцов. Двое работников пожарной части вошли в квартиру на втором этаже, где произошло возгорание, жильцов в ней не обнаружили. Открытый огонь пожарные ликвидировали за восемь минут. В ликвидации возгорания приняли участие пятеро огнеборцев и две единицы пожарной техники», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара огнем уничтожено деревянное полотно входной двери на площади два квадратных метра. Пострадавших нет.По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Поджигателей сейчас ищет полиция. Квартира, в которой произошло возгорание, нежилая, её владельцы устанавливаются.Фото: pixabay.com