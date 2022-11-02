Происшествия 02.11.2022 в 08:05
В Бурятии пропавшая в лесу женщина найдена мертвой
Ее тело обнаружили в угольном разрезе
Текст: Константин Воронов
В Бурятии найдено тело 39-летней женщины, которая потерялась в минувшую субботу в тайге Закаменского района.
«В ходе розыскных мероприятий тело женщины обнаружено спасателями в угольном разрезе верховья реки Сангина», - сообщил паблик «Закамна-инфо 24/7».
Напомним, женщина вместе с мужем отправилась в лес за кедровым орехом. Во время сбора шишек супруги разделились и разошлись в разные стороны. После того, как женщина своевременно не вышла в обозначенную точку сбора, её супруг сообщил о пропаже родственникам и принялся искать жену самостоятельно.
Спустя сутки самостоятельного поиска сын потерпевшей обратился за помощью в службы экстренного реагирования. В поисках пропавшей были задействованы сотрудники полиции и местное население.
Фото: «Номер один»
«В ходе розыскных мероприятий тело женщины обнаружено спасателями в угольном разрезе верховья реки Сангина», - сообщил паблик «Закамна-инфо 24/7».
Напомним, женщина вместе с мужем отправилась в лес за кедровым орехом. Во время сбора шишек супруги разделились и разошлись в разные стороны. После того, как женщина своевременно не вышла в обозначенную точку сбора, её супруг сообщил о пропаже родственникам и принялся искать жену самостоятельно.
Спустя сутки самостоятельного поиска сын потерпевшей обратился за помощью в службы экстренного реагирования. В поисках пропавшей были задействованы сотрудники полиции и местное население.
Фото: «Номер один»
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