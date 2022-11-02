Происшествия 02.11.2022 в 11:23
В Бурятии исчезли двое мужчин, отправившихся на рыбалку верхом на лошадях
Через 12 дней после их отъезда домой вернулись только лошади
Текст: Константин Воронов
Утром 2 ноября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в район поселка Зун-Мурино Тункинского района, где в конце октября пропали двое мужчин.
«По имеющейся информации, 16 октября мужчины верхом на лошадях отправились на рыбалку в верховье реки Тумусун - это приток реки Зун-Мурино в 60-ти км от одноименного посёлка. Со слов заявителя, 28 октября лошади вернулись домой без всадников и рассёдланными - без седел и уздечки», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
О ходе поисковых работ в агентстве обещали сообщить позднее.
Фото: «Номер один»
«По имеющейся информации, 16 октября мужчины верхом на лошадях отправились на рыбалку в верховье реки Тумусун - это приток реки Зун-Мурино в 60-ти км от одноименного посёлка. Со слов заявителя, 28 октября лошади вернулись домой без всадников и рассёдланными - без седел и уздечки», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
О ходе поисковых работ в агентстве обещали сообщить позднее.
Фото: «Номер один»
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