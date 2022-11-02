В Бурятии исчезли двое мужчин, отправившихся на рыбалку верхом на лошадях

Утром 2 ноября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в район поселка Зун-Мурино Тункинского района, где в конце октября пропали двое мужчин.«По имеющейся информации, 16 октября мужчины верхом на лошадях отправились на рыбалку в верховье реки Тумусун - это приток реки Зун-Мурино в 60-ти км от одноименного посёлка. Со слов заявителя, 28 октября лошади вернулись домой без всадников и рассёдланными - без седел и уздечки», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.О ходе поисковых работ в агентстве обещали сообщить позднее.Фото: «Номер один»