Набитый омулем автомобиль задержала полиция в Улан-Удэ

По словам женщины, мешки с байкальским эндемиком она «нашла около рыбзавода в селе Посольское Кабанского района».





«У гражданки изъята незаконно добытая рыба, а также иномарка и телефон. Имеется информация о её возможной причастности к сбыту омуля на территории Улан-Удэ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 175 УК РФ «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем». Материалы будут направлены для дальнейшего расследования, а также решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконного вылова водных биоресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ) в ОМВД России по Кабанскому району», - рассказали в МВД Бурятии.







Ночью 30 октября сотрудники ДПС на улице Кабанской в Улан-Удэ остановили автомобиль под управлением 44-летней горожанки. На заднем сиденье и в багажнике машины были обнаружены 8 мешков с омулем – всего 558 особей общим весом около 400 килограммов.Как отметили в полиции, женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась, подрабатывает оказанием услуг такси. В отношении нее избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Фото: МВД Бурятии