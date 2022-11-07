В пригороде Улан-Удэ прохожие нашли на улице труп с разбитой головой

Вечером 31 октября на одной из улиц в селе Поселье прохожие обнаружили тело 33-летнего мужчина с многочисленными повреждениями головы. По подозрению в убийстве правоохранители спустя два дня задержали 45-летнего местного жителя. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал в Поселье. Некоторое время назад он случайно познакомился с мужчиной, с которым несколько раз после этого распивал алкоголь. Днем 31 октября они вновь встретились и стали употреблять спиртное, а затем разошлись по своим делам.Под вечер обвиняемый вернулся к себе домой, где обнаружил разбитое окно, а на его кровати спал новый знакомый. Хозяин попытался разбудить непрошенного гостя, а затем со злости стал с силой бить его кулаками и деревянной палкой по голове, после чего выволок на улицу, позвал односельчанина и попросил увести избитого. Приятель взвалил потерпевшего на спину и понес к себе домой, но по пути устал, оставил мужчину возле одного из домов, ушел к себе и лег спать.Спустя некоторое время потерпевший в результате полученных травм скончался. Его тело обнаружили прохожие. Обвиняемый следующие два дня проживал в доме у своей знакомой. По возвращении мужчина узнал, что его разыскивают, после чего сам сдался полиции.«В настоящее время сельчанину уже предъявлено обвинение в убийстве, он взят под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии