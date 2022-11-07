Происшествия 07.11.2022 в 10:20

Житель Улан-Удэ отдал мошенникам 1,3 млн рублей

Мужчина хотел подзаработать на инвестициях
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ отдал мошенникам 1,3 млн рублей
Об очередном случае мошенничества сообщила прокуратура Бурятии. Как рассказали в надзорном ведомстве, житель Улан-Удэ с целью получения дохода от инвестиций оставил заявку со своими данными на сайте одной из компаний, которую он нашел в Интернете. Спустя непродолжительное время мужчине поступил звонок. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что для получения прибыли необходимо перевести деньги на якобы инвестиционной счет. Потерпевший выполнил требования и перевел 1,3 млн рублей на счет мошенника.

Всего с начала года жертвами интернет-преступников стали 1527 жителей республики (+ 44 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 302 млн рублей (+9,7 млн рублей за последнюю неделю).

Фото: «Номер один»
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