Житель Улан-Удэ отдал мошенникам 1,3 млн рублей

Об очередном случае мошенничества сообщила прокуратура Бурятии. Как рассказали в надзорном ведомстве, житель Улан-Удэ с целью получения дохода от инвестиций оставил заявку со своими данными на сайте одной из компаний, которую он нашел в Интернете. Спустя непродолжительное время мужчине поступил звонок. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что для получения прибыли необходимо перевести деньги на якобы инвестиционной счет. Потерпевший выполнил требования и перевел 1,3 млн рублей на счет мошенника.Всего с начала года жертвами интернет-преступников стали 1527 жителей республики (+ 44 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 302 млн рублей (+9,7 млн рублей за последнюю неделю).Фото: «Номер один»