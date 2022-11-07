Происшествия 07.11.2022 в 11:03

На праздничные выходные в Бурятии произошел всплеск ДТП

Зарегистрировано 9 аварий с пострадавшими
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Текст: Константин Воронов
На праздничные выходные в Бурятии произошел всплеск ДТП
За 3 праздничных выходных в Бурятии зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими, сообщили в республиканском ГИБДД.

Так, в пятницу в 10 км от села Хоринск 52-летний водитель автомобиля «Форд», ехавший по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован.

Через час в Селенгинском районе на 110-м км автодороги Улан-Удэ – Кяхта» 40-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» также не справилась с управлением, слетела в кювет и перевернулась. В результате аварии пострадала 41-летняя пассажирка машины, ее доставили в больницу.


В субботу в Прибайкальском районе около 3 часов ночи на 90 км автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян 34-летний водитель автомобиля «Митсубиши Паджеро» в 2 км от села Гурулево не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. 29-летний пассажир внедорожника получил травмы различной степени тяжести.


В 11 часов дня 57-летний водитель автомобиля «Хонда Мобилио» в 2 км от села Югово в неблагоприятных дорожных условиях не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии травмы получили две пассажирки авто в возрасте 57 и 49 лет. Их госпитализировали в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
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