Происшествия 07.11.2022 в 12:42

Житель Бурятии потерял почти 200 тысяч рублей при попытке продать «Волгу»

Позвонивший ему покупатель оказался мошенником
A- A+
Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии потерял почти 200 тысяч рублей при попытке продать «Волгу»
В полицию Бурятии обратился 60-летний житель Северобайкальска. Мужчина стал жертвой мошенников, пытаясь продать через популярный автосайт свою «Волгу». Причиненный ущерб составил около 188 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Бурятии, гражданин разместил на сайте объявление о продаже автомобиля по цене 200 тысяч рублей, указав для связи номер телефона. Позвонивший ему «потенциальный покупатель», якобы, также проживающий в Северобайкальске, сообщил о своем желании приобрести машину. Однако объяснил, что в настоящий момент не может осмотреть автомобиль, поскольку находится за пределами города. Для сохранения за ним инициативы дальнейшего выкупа авто мужчина предложил внести предоплату в сумме 60 тысяч рублей.

В этих целях собеседник попросил потерпевшего продиктовать ему номер банковской карты, после чего перевел деньги. Сумма, действительно, была зачислена на счет продавца, что подтвердило пришедшее от банка смс-сообщение.

Затем, не прекращая разговор, покупатель попросил озвучить направленный продавцу смс-код. Увлеченный беседой и потерявший бдительность мужчина выполнил его просьбу. Уже после он обнаружил списание со своих счетов 100 тысяч рублей кредитных средств и около 88 тысяч рублей личных сбережений. Попытки связаться с «покупателем» результата не принесли: номер оказался недоступен.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

Арадай Хуралай һунгамалай шанда хүртэхын мүрысөөн үнгэрбэ
07.11.2022 в 16:37
В Бурятии в ноябре зацвела ива
07.11.2022 в 15:45
В Улан-Удэ скончалась ветеран здравоохранения
07.11.2022 в 15:22
Владимир Павлов: «Тамир хүгжөөхэ үүсхэлнүүдые ходо дэмжэнэбди»
07.11.2022 в 14:56
В Бурятии День народного единства омрачился убийством
07.11.2022 в 14:13
В Улан-Удэ продолжается поиск водителей в МУП «Городские маршруты»
07.11.2022 в 13:27
В Улан-Удэ бродячих собак будут отлавливать с помощью специальных ловушек
07.11.2022 в 12:53
Житель Бурятии потерял почти 200 тысяч рублей при попытке продать «Волгу»
07.11.2022 в 12:42
В Улан-Удэ росгвардейцы эвакуировали людей из горящего дома
07.11.2022 в 12:26
В Бурятии в этом году введут в эксплуатацию 9 школ
07.11.2022 в 11:33
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 ноября

Читайте также
В Бурятии День народного единства омрачился убийством
После 11 лет совместной жизни сельчанин зарезал сожительницу
07.11.2022 в 14:13
В Улан-Удэ росгвардейцы эвакуировали людей из горящего дома
Возгорание в квартире произошло из-за шалости детей с огнем
07.11.2022 в 12:26
На праздничные выходные в Бурятии произошел всплеск ДТП
Зарегистрировано 9 аварий с пострадавшими
07.11.2022 в 11:03
На трассе в Бурятии насмерть сбили пешехода
Мужчина шел в темноте по дороге без светоотражающих элементов
07.11.2022 в 10:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru