Происшествия 07.11.2022 в 12:42
Житель Бурятии потерял почти 200 тысяч рублей при попытке продать «Волгу»
Позвонивший ему покупатель оказался мошенником
Текст: Константин Воронов
В полицию Бурятии обратился 60-летний житель Северобайкальска. Мужчина стал жертвой мошенников, пытаясь продать через популярный автосайт свою «Волгу». Причиненный ущерб составил около 188 тысяч рублей.
Как сообщили в МВД Бурятии, гражданин разместил на сайте объявление о продаже автомобиля по цене 200 тысяч рублей, указав для связи номер телефона. Позвонивший ему «потенциальный покупатель», якобы, также проживающий в Северобайкальске, сообщил о своем желании приобрести машину. Однако объяснил, что в настоящий момент не может осмотреть автомобиль, поскольку находится за пределами города. Для сохранения за ним инициативы дальнейшего выкупа авто мужчина предложил внести предоплату в сумме 60 тысяч рублей.
В этих целях собеседник попросил потерпевшего продиктовать ему номер банковской карты, после чего перевел деньги. Сумма, действительно, была зачислена на счет продавца, что подтвердило пришедшее от банка смс-сообщение.
Затем, не прекращая разговор, покупатель попросил озвучить направленный продавцу смс-код. Увлеченный беседой и потерявший бдительность мужчина выполнил его просьбу. Уже после он обнаружил списание со своих счетов 100 тысяч рублей кредитных средств и около 88 тысяч рублей личных сбережений. Попытки связаться с «покупателем» результата не принесли: номер оказался недоступен.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в МВД Бурятии, гражданин разместил на сайте объявление о продаже автомобиля по цене 200 тысяч рублей, указав для связи номер телефона. Позвонивший ему «потенциальный покупатель», якобы, также проживающий в Северобайкальске, сообщил о своем желании приобрести машину. Однако объяснил, что в настоящий момент не может осмотреть автомобиль, поскольку находится за пределами города. Для сохранения за ним инициативы дальнейшего выкупа авто мужчина предложил внести предоплату в сумме 60 тысяч рублей.
В этих целях собеседник попросил потерпевшего продиктовать ему номер банковской карты, после чего перевел деньги. Сумма, действительно, была зачислена на счет продавца, что подтвердило пришедшее от банка смс-сообщение.
Затем, не прекращая разговор, покупатель попросил озвучить направленный продавцу смс-код. Увлеченный беседой и потерявший бдительность мужчина выполнил его просьбу. Уже после он обнаружил списание со своих счетов 100 тысяч рублей кредитных средств и около 88 тысяч рублей личных сбережений. Попытки связаться с «покупателем» результата не принесли: номер оказался недоступен.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество