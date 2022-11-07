Житель Бурятии потерял почти 200 тысяч рублей при попытке продать «Волгу»

В полицию Бурятии обратился 60-летний житель Северобайкальска. Мужчина стал жертвой мошенников, пытаясь продать через популярный автосайт свою «Волгу». Причиненный ущерб составил около 188 тысяч рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, гражданин разместил на сайте объявление о продаже автомобиля по цене 200 тысяч рублей, указав для связи номер телефона. Позвонивший ему «потенциальный покупатель», якобы, также проживающий в Северобайкальске, сообщил о своем желании приобрести машину. Однако объяснил, что в настоящий момент не может осмотреть автомобиль, поскольку находится за пределами города. Для сохранения за ним инициативы дальнейшего выкупа авто мужчина предложил внести предоплату в сумме 60 тысяч рублей.В этих целях собеседник попросил потерпевшего продиктовать ему номер банковской карты, после чего перевел деньги. Сумма, действительно, была зачислена на счет продавца, что подтвердило пришедшее от банка смс-сообщение.Затем, не прекращая разговор, покупатель попросил озвучить направленный продавцу смс-код. Увлеченный беседой и потерявший бдительность мужчина выполнил его просьбу. Уже после он обнаружил списание со своих счетов 100 тысяч рублей кредитных средств и около 88 тысяч рублей личных сбережений. Попытки связаться с «покупателем» результата не принесли: номер оказался недоступен.Фото: «Номер один»