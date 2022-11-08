Жителя Бурятии будут судить за жестокое убийство

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении двух работников местной деревообрабатывающей компании. Один из них обвиняется в убийстве, второй – в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.По данным следствия, 30-летний обвиняемый неофициально трудился в пункте приема и отгрузки древесины на станции Загустай в Гусиноозерске. Вечером 12 ноября 2021 года он стал употреблять спиртное с другими работниками на территории базы. В их компании находился 25-летний напарник, у которого через некоторое время на фоне алкогольного опьянения произошла ссора с собутыльниками.Один из них взял стул и ударил им парня по голове. После этого обвиняемый топором отрубил палец на ступне потерпевшего, а затем нанес ножом множество ударов ему в грудь. От полученных ран молодой человек скончался на месте. Злоумышленник вместе с одним из собутыльников завернули тело потерпевшего в одеяло и скинули в выгребную яму. Также они сожгли в печи свою одежду со следами крови, избавились от орудий преступления и замыли полы.Во время поисков пропавшего работника мужчины заявили, что в тот вечер молодой человек, якобы, покинул базу и ушел в неизвестном направлении. Однако следствием удалось установить фактические обстоятельства исчезновения потерпевшего и изобличить злоумышленника.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии