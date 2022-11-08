Происшествия 08.11.2022 в 13:44

В Улан-Удэ потушили пожар на территории базы

Там загорелся старый автомобиль и запчасти
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ потушили пожар на территории базы
Сегодня днём в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании базы по ул. 3–я Транспортная в Улан-Удэ. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты.

«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горел старый автомобиль и запчасти. Существовала угроза перехода огня на кровлю здания. Чуть более 15 минут потребовалось пожарным для локализации возгорания на площади 50 кв.м. Через 5 минут пожар был ликвидирован», - рассказали в МЧС.

Всего в тушении участвовали 24 пожарных и 5 единиц техники. В происшествии никто не пострадал.

Фото: МЧС Бурятии

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