Происшествия 08.11.2022 в 13:44
В Улан-Удэ потушили пожар на территории базы
Там загорелся старый автомобиль и запчасти
Текст: Константин Воронов
Сегодня днём в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании базы по ул. 3–я Транспортная в Улан-Удэ. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты.
«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горел старый автомобиль и запчасти. Существовала угроза перехода огня на кровлю здания. Чуть более 15 минут потребовалось пожарным для локализации возгорания на площади 50 кв.м. Через 5 минут пожар был ликвидирован», - рассказали в МЧС.
Всего в тушении участвовали 24 пожарных и 5 единиц техники. В происшествии никто не пострадал.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горел старый автомобиль и запчасти. Существовала угроза перехода огня на кровлю здания. Чуть более 15 минут потребовалось пожарным для локализации возгорания на площади 50 кв.м. Через 5 минут пожар был ликвидирован», - рассказали в МЧС.
Всего в тушении участвовали 24 пожарных и 5 единиц техники. В происшествии никто не пострадал.
Фото: МЧС Бурятии
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