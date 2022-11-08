В Улан-Удэ потушили пожар на территории базы

Сегодня днём в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании базы по ул. 3–я Транспортная в Улан-Удэ. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты.«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев горел старый автомобиль и запчасти. Существовала угроза перехода огня на кровлю здания. Чуть более 15 минут потребовалось пожарным для локализации возгорания на площади 50 кв.м. Через 5 минут пожар был ликвидирован», - рассказали в МЧС.Всего в тушении участвовали 24 пожарных и 5 единиц техники. В происшествии никто не пострадал.Фото: МЧС Бурятии