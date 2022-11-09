В Улан-Удэ молодой сотрудник ЧОПа погиб от рук товарищей

Уголовное дело в отношении ЧОПовца возбудили при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ Бурятии. В настоящее время расследование продолжается.









В Улан-Удэ силовики задержали 55-летнего управленца одного из крупных частных охранных предприятий. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и принуждении свидетелей к даче ложных показаний, соединенном с угрозами и шантажом.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в ЧОПе на обвиняемого были возложены функции по организации работы групп быстрого реагирования (ГБР). При этом мужчина самовольно установил неправомерные требования ко вновь принимаемым на работу сотрудникам, связанные с их участием в спаррингах по рукопашному бою с более опытными бойцами. Условием для продолжения работы в ГБР для новичка являлось последовательное участие в трех спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты каждый. Определенных правил для таких поединков не было, разрешались любые удары, в том числе, по голове и жизненно важным органам.25 августа в спортивном зале в одном из торговых центров в Улан-Удэ, в соответствии с установленными обвиняемым условиями состоялись спарринги 21-летнего недавно принятого на работу сотрудника с тремя более тренированными соперниками. В ходе спаррингов молодому парню были причинены многочисленные травмы головы, от которых он впоследствии скончался.«По данному факту было возбуждено уголовное дело, зная о котором, обвиняемый путем шантажа и угроз принуждал подчиненных работников давать ложные показания о том, что потерпевший не участвовал в спаррингах и потерял сознание после обычных физических упражнений. Однако следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых произведено задержание мужчины, ему предъявлено обвинение, и в настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу», - рассказали в следственном ведомстве.Фото и видео: Следственный комитет Бурятии