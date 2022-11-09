Происшествия 09.11.2022 в 12:05

В Улан-Удэ молодой сотрудник ЧОПа погиб от рук товарищей

Обвиняемый по резонансному делу уже задержан
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ молодой сотрудник ЧОПа погиб от рук товарищей
В Улан-Удэ силовики задержали 55-летнего управленца одного из крупных частных охранных предприятий. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и принуждении свидетелей к даче ложных показаний, соединенном с угрозами и шантажом.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в ЧОПе на обвиняемого были возложены функции по организации работы групп быстрого реагирования (ГБР). При этом мужчина самовольно установил неправомерные требования ко вновь принимаемым на работу сотрудникам, связанные с их участием в спаррингах по рукопашному бою с более опытными бойцами. Условием для продолжения работы в ГБР для новичка являлось последовательное участие в трех спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты каждый. Определенных правил для таких поединков не было, разрешались любые удары, в том числе, по голове и жизненно важным органам.

25 августа в спортивном зале в одном из торговых центров в Улан-Удэ, в соответствии с установленными обвиняемым условиями состоялись спарринги 21-летнего недавно принятого на работу сотрудника с тремя более тренированными соперниками. В ходе спаррингов молодому парню были причинены многочисленные травмы головы, от которых он впоследствии скончался.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело, зная о котором, обвиняемый путем шантажа и угроз принуждал подчиненных работников давать ложные показания о том, что потерпевший не участвовал в спаррингах и потерял сознание после обычных физических упражнений. Однако следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых произведено задержание мужчины, ему предъявлено обвинение, и в настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу», - рассказали в следственном ведомстве.

Уголовное дело в отношении ЧОПовца возбудили при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ Бурятии. В настоящее время расследование продолжается.



Фото и видео: Следственный комитет Бурятии
Теги
задержание чоп

Все новости

Мэр и председатель горсовета Улан-Удэ встретились в Чите с мобилизованными земляками
09.11.2022 в 16:02
В Бурятии разыскивают пропавшего детдомовца
09.11.2022 в 15:42
В Бурятии ожидаются сильные снегопады
09.11.2022 в 15:36
Жители Улан-Удэ снова остались без света
09.11.2022 в 15:27
Жительница Бурятии через суд отстояла свой участок
09.11.2022 в 13:54
Житель Бурятии дважды вырубал интернет у односельчан
09.11.2022 в 13:51
В Бурятии умерла депутат Народного Хурала
09.11.2022 в 12:45
В Улан-Удэ продолжают уродливо обрезать деревья
09.11.2022 в 12:39
Меняем мультибонусы от ВТБ на киновпечатления — отличные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink
09.11.2022 в 12:24
В Бурятии росгвардейцы помогли семье мобилизованного
09.11.2022 в 12:13
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 ноября

Читайте также
В Бурятии разыскивают пропавшего детдомовца
Последний раз подростка видели на автовокзале в Улан-Удэ
09.11.2022 в 15:42
Жители Улан-Удэ снова остались без света
При производстве земляных работ экскаватор повредил электрокабель
09.11.2022 в 15:27
Житель Бурятии дважды вырубал интернет у односельчан
Мужчина топором обрубал кабель, а после сдавал его на цветмет
09.11.2022 в 13:51
В Бурятии ужесточили наказание закладчику «синтетики»
Наркодилер на 9,5 лет отправился в колонию строгого режима
09.11.2022 в 08:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru