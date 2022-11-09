Происшествия 09.11.2022 в 13:51

Житель Бурятии дважды вырубал интернет у односельчан

Мужчина топором обрубал кабель, а после сдавал его на цветмет
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии дважды вырубал интернет у односельчан
Полиция Бурятии задержала 55-летнего жителя Тарбагатая, подозреваемого в двух кражах.

Как сообщили в МВД Бурятии, вечером 21 сентября мужчина срезал протянутый через реку кабель длиною около 50 метров, оставив без интернета нескольких жителей села. Провод он обжег, а полученную медную проволоку сдал в пункт приема металла.

Компания заменила провод и восстановила интернет-соединение, однако ночью 30 сентября ситуация повторилась. Злоумышленником оказался тот же сельчанин, который подрабатывал у проживавшей у реки гражданки и у нее же взял топор для совершения преступления. Похищенным кабелем он распорядился аналогичным образом. Общий ущерб составил более 66 тысяч рублей.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Как отметили в полиции, ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

Фото: pixabay.com
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