Житель Бурятии дважды вырубал интернет у односельчан

Полиция Бурятии задержала 55-летнего жителя Тарбагатая, подозреваемого в двух кражах.Как сообщили в МВД Бурятии, вечером 21 сентября мужчина срезал протянутый через реку кабель длиною около 50 метров, оставив без интернета нескольких жителей села. Провод он обжег, а полученную медную проволоку сдал в пункт приема металла.Компания заменила провод и восстановила интернет-соединение, однако ночью 30 сентября ситуация повторилась. Злоумышленником оказался тот же сельчанин, который подрабатывал у проживавшей у реки гражданки и у нее же взял топор для совершения преступления. Похищенным кабелем он распорядился аналогичным образом. Общий ущерб составил более 66 тысяч рублей.По фактам краж возбуждены уголовные дела. Как отметили в полиции, ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.Фото: pixabay.com