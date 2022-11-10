На пожаре в Улан-Удэ обгорел мужчина

Как рассказали в МЧС Бурятии, в момент возгорания в доме находились хозяева жилья. Проснувшись от едкого дыма, супруги самостоятельно покинули горящее строение. В ходе эвакуации 51-летний мужчина получил ожоги различной степени тяжести. Его госпитализировали в БСМП.





«Сообщение о пожаре передали жители соседнего дома, который также был охвачен огнем. Через 6 минут огнеборцы были на месте. В этот момент происходило открытое горение двух домов и гаража, из которого спасателями был эвакуирован автомобиль. Около полутора часов потребовалось огнеборцам на ликвидацию возгорания», - сообщили в МЧС.





Минувшей ночью в Улан-Удэ произошел пожар в частном секторе микрорайона Батарейка.В результате пожара огнем уничтожена кровля обеих домов и гаража на общей площади более 250 квадратных метров, а также надворные постройки на площади 30 квадратных метров.Предварительная причина возгорания– аварийный режим работы электросети. По факту происшествия проводится доследственная проверка.Фото: МЧС Бурятии