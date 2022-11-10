В Улан-Удэ новый сотрудник обокрал магазин почти сразу после трудоустройства

В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег из магазина смешанных товаров на Бурводе. Им оказался 18-летний грузчик-кладовщик, который только неделю назад трудоустроился в торговую точку.Как рассказали в МВД Бурятии, заявление о краже поступило в полицию днем 8 ноября. Директор магазина сообщила, что при пересчете выручки не досчиталась 46 тысяч рублей.Полицейские установили причастность к краже нового работника, который после совершения преступления ушел на больничный. Молодого человека задержали.«Парень признался, что накануне днем, дождавшись ухода хозяйки, принялся за поиск в подсобном помещении-складе ключей от сейфа, где хранилась выручка. Обнаружив ключи, злоумышленник воспользовался ими и похитил из сейфа часть наличности – 46 тысяч рублей из 300 тысяч, полагая, что пропажа денег останется незамеченной. Более половины из похищенной суммы он потратил на покупку цифровой техники и сумки. Около 20 тысяч рублей у него изъяты», - сообщили в МВД.Как отметили в полиции, ранее к уголовной ответственности горожанин не привлекался. Молодой человек признался в содеянном и уже возместил причиненный ущерб.Фото: «Номер один»