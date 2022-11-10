Происшествия 10.11.2022 в 17:26

Только освободившийся из колонии житель Бурятии убил двух человек

Обидевшись на оскорбление, бывший зек зарезал односельчанина и его жену
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Текст: Константин Воронов
Только освободившийся из колонии житель Бурятии убил двух человек
Днем 9 ноября в одном из домов в селе Турунтаево были обнаружены тела 57-летнего мужчины и его 42-летней сожительницы с многочисленными колото-резаными ранениями. По подозрению в двойном убийстве правоохранители задержали 44-летнего ранее судимого односельчанина покойных. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах нападения на потерпевших, а также показал место в лесу, куда выкинул складной нож. Он был найден, изъят и приобщен к делу.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в конце октября обвиняемый освободился из колонии, вернулся домой в Турунтаево и в последующие дни злоупотреблял спиртным. Днем 8 ноября он пришел в гости к односельчанину и его сожительнице, где они стали распивать алкоголь. Через некоторое время хозяин квартиры оскорбил гостя. Из-за этого между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выхватил из кармана нож и нанес им множество ударов в грудь и живот потерпевшего. После чего таким же способом убил его сожительницу, затем покинул дом и скрылся. На следующий день тела сельчан обнаружил сосед.

«В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение в двойном убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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