Происшествия 11.11.2022 в 09:26

В Бурятии пьяный водитель «Урала» протаранил забор

В аварии пострадал пассажир грузовика
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный водитель «Урала» протаранил забор
ДТП произошло ночью в Баунтовском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «Урал 43203» при въезде в поселок Маловский не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор.

В результате аварии 36-летний пассажир грузовика получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, и водитель, и пострадавший пассажир были пьяны.

Фото: «Номер один»
Теги
ДТП

Все новости

Стандартный вычет на ребенка
11.11.2022 в 10:00
В Бурятии пьяный водитель «Урала» протаранил забор
11.11.2022 в 09:26
В Улан-Удэ любительницу пить за рулем отправили подметать улицы
11.11.2022 в 08:28
Прокуратура констатировала отсутствие контроля за маршрутками в Улан-Удэ
11.11.2022 в 08:16
В Бурятии количество «мобилизационных» браков пошло на спад
11.11.2022 в 06:00
В Улан-Удэ 14 горожан наградили знаком «Почетный донор»
10.11.2022 в 17:35
В Улан-Удэ после возвращения из детсада родители обнаружили на теле дочери раны
10.11.2022 в 17:33
Только освободившийся из колонии житель Бурятии убил двух человек
10.11.2022 в 17:26
В Бурятии пока нет ясности с досрочным повышением тарифов на коммуналку
10.11.2022 в 16:21
В Улан-Удэ новый сотрудник обокрал магазин почти сразу после трудоустройства
10.11.2022 в 15:39
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ любительницу пить за рулем отправили подметать улицы
Горожанка второй раз за год попалась на вождении в нетрезвом виде
11.11.2022 в 08:28
Только освободившийся из колонии житель Бурятии убил двух человек
Обидевшись на оскорбление, бывший зек зарезал односельчанина и его жену
10.11.2022 в 17:26
В Улан-Удэ новый сотрудник обокрал магазин почти сразу после трудоустройства
Парень надеялся, что пропажу части денег из сейфа никто не заметит
10.11.2022 в 15:39
В Бурятии введен режим повышенной готовности в поселке Таксимо
На место выехали представители прокуратуры
10.11.2022 в 14:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru