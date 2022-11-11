Происшествия 11.11.2022 в 09:26
В Бурятии пьяный водитель «Урала» протаранил забор
В аварии пострадал пассажир грузовика
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло ночью в Баунтовском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «Урал 43203» при въезде в поселок Маловский не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор.
В результате аварии 36-летний пассажир грузовика получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, и водитель, и пострадавший пассажир были пьяны.
Фото: «Номер один»
В результате аварии 36-летний пассажир грузовика получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, и водитель, и пострадавший пассажир были пьяны.
Фото: «Номер один»
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