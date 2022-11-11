В Бурятии пьяный водитель «Урала» протаранил забор

ДТП произошло ночью в Баунтовском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «Урал 43203» при въезде в поселок Маловский не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор.В результате аварии 36-летний пассажир грузовика получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Как отметили в Госавтоинспекции, и водитель, и пострадавший пассажир были пьяны.Фото: «Номер один»