Происшествия 11.11.2022 в 10:54

В Улан-Удэ бизнесмен-неудачник пытался ограбить банк с сувенирной гранатой

Однако тщательно спланированное преступление полностью провалилось
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ бизнесмен-неудачник пытался ограбить банк с сувенирной гранатой
Полиция Улан-Удэ сообщила о раскрытии разбойного нападения на банк, которое произошло в конце августа этого года.

Как рассказали в МВД Бурятии, злоумышленник, взяв талон, прошел в помещение кассы отделения банка и протянул работнику обложку от паспорта с письменным требованием передачи денег. При этом подозреваемый, на котором были надеты медицинская маска и солнечные очки, вынул из нагрудной сумки и продемонстрировал похожий на гранату предмет. Сотрудник финансовой организации не растерялась и нажала тревожную кнопку. Злоумышленник, заметив это, поспешно скрылся, не осуществив намеченный план.

«Оперативниками была проделана кропотливая работа по установлению и розыску фигуранта, изучены пути его возможного отхода, просмотрены записи с камер видеонаблюдения различных организаций, мимо которых проходил подозреваемый, установлен маршрут его передвижения. В результате предпринятых усилий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника – 28-летнего горожанина, являющегося индивидуальным предпринимателем. Выяснилось, что молодой человек совершением противоправного деяния планировал решить проблемы в бизнесе. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угоны, кражи и наркопреступления», - сообщили в полиции.

Молодой человек признался, что готовился к разбою заранее. Например, он подготовил и взял с собой сменную одежду, которую надел на улице после неудавшейся попытки хищения денег.

Часть выброшенных злоумышленником после переодевания личных вещей, а также приобретенная им, предварительно, сувенирная граната, полицейскими обнаружена и изъята. В содеянном подозреваемый раскаялся. Ему уже предъявлено обвинение в разбое, решается вопрос о заключении его под стражу.



Фото и видео: МВД Бурятии
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