Происшествия 11.11.2022 в 13:17
В Бурятии спасатели возобновили поиски пропавшего в тайге рыбака
Однако пока обнаружить его не удалось
Текст: Константин Воронов
9 ноября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы возобновились поиски мужчины, который пропал в Тункинском районе.
«Несмотря на сложные погодные условия, спасателями обследовано 21 квадратный километр лесного массива в обстановке сильного снегопада. Без результата. Поисковые работы продолжаются сегодня», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, 6 октября двое мужчин верхом на лошадях отправились на рыбалку в верховье реки Тумусун - это приток реки Зун-Мурино в 60 км от одноименного посёлка. А 28 октября лошади вернулись домой без всадников и рассёдланными - без седел и уздечки.
На поиски пропавших мужчин вышли спасатели, полицейские и сотрудники нацпарка. 3 ноября в тайге в районе села Зун-Мурино спасатели обнаружили одного из пропавших. Мужчина находился в зимовье в удовлетворительном состоянии. Его доставили в поселок.
Фото: «Номер один»
«Несмотря на сложные погодные условия, спасателями обследовано 21 квадратный километр лесного массива в обстановке сильного снегопада. Без результата. Поисковые работы продолжаются сегодня», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, 6 октября двое мужчин верхом на лошадях отправились на рыбалку в верховье реки Тумусун - это приток реки Зун-Мурино в 60 км от одноименного посёлка. А 28 октября лошади вернулись домой без всадников и рассёдланными - без седел и уздечки.
На поиски пропавших мужчин вышли спасатели, полицейские и сотрудники нацпарка. 3 ноября в тайге в районе села Зун-Мурино спасатели обнаружили одного из пропавших. Мужчина находился в зимовье в удовлетворительном состоянии. Его доставили в поселок.
Фото: «Номер один»
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