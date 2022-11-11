В Бурятии произошло землетрясение

Как сообщают в соцсетях, подземные толчки ощутили жители Улан-Удэ и других населенных пунктов республики.





Как официально сообщили в МЧС Бурятии, эпицентр землетрясения находился в 4,5 км юго-восточнее поселка Клюевка Кабанского района, магнитуда составила 5,1 балла.

«По предварительной информации толчки ощущались в 4 муниципальных образованиях. Информация о жертвах и разрушениях не поступала», - сообщили в МЧС.

Сегодня в 15.25 в акватории озера Байкал произошло землетрясение. Его эпицентр находился неподалеку от города Бабушкин. По предварительным данным, магнитуда составила 4,4 балла.