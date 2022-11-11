Происшествия 11.11.2022 в 15:48

В Бурятии произошло землетрясение

Его эпицентр находился неподалеку от города Бабушкин
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии произошло землетрясение
Сегодня в 15.25 в акватории озера Байкал произошло землетрясение. Его эпицентр находился неподалеку от города Бабушкин. По предварительным данным, магнитуда составила 4,4 балла.

Как сообщают в соцсетях, подземные толчки ощутили жители Улан-Удэ и других населенных пунктов республики.

Как официально сообщили в МЧС Бурятии, эпицентр землетрясения находился в 4,5 км юго-восточнее поселка Клюевка Кабанского района, магнитуда составила 5,1 балла.

«По предварительной информации толчки ощущались в 4 муниципальных образованиях. Информация о жертвах и разрушениях не поступала», - сообщили в МЧС.

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