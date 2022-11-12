Происшествия 12.11.2022 в 17:17

В Улан-Удэ разыскивают жителя Якутска

29 октября мужчина ушёл из медучреждения на ул. Павлова, после этого его не видели
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ разыскивают жителя Якутска
В Улан-Удэ полиция разыскивает 46-летнего жителя Якутии Копырина Ньургуна Афанасьевича. 29 октября мужчина ушёл из медицинского учреждения на ул. Павлова и до настоящего время его местонахождение не установлено.

Приметы: азиатской внешности, на вид около 50 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, глаза карие.

Особые приметы: шрам на затылке, сломано правое ухо.

Был одет в камуфлированные зимнюю кепку, куртку, штаны, чёрные берцы.

Злоупотребляет спиртными напитками.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-964-406-96-02, 8-914-056-68-98 или 102 (112).
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