В Улан-Удэ разыскивают жителя Якутска

В Улан-Удэ полиция разыскивает 46-летнего жителя Якутии Копырина Ньургуна Афанасьевича. 29 октября мужчина ушёл из медицинского учреждения на ул. Павлова и до настоящего время его местонахождение не установлено.Приметы: азиатской внешности, на вид около 50 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, глаза карие.Особые приметы: шрам на затылке, сломано правое ухо.Был одет в камуфлированные зимнюю кепку, куртку, штаны, чёрные берцы.Злоупотребляет спиртными напитками.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-964-406-96-02, 8-914-056-68-98 или 102 (112).