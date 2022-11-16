Происшествия 16.11.2022 в 11:24

В Улан-Удэ стоматолог стал жертвой собаки бойцовской породы

Собака набросилась на мужчину возле многоквартирного дома

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В Улан-Удэ стоматолог стал жертвой собаки бойцовской породы

В суд обратился житель Улан-Удэ, работающий врачом-стоматологом. Рядом с одним из многоквартирных домов на него напала собака, искусала, порвала новый пуховик. Мужчина потребовал у владельца собаки компенсацию морального вреда и возмещение стоимости пуховика.

Около 10 часов утра вблизи многоквартирного дома на истца напала собака бойцовской породы. Собака находилась на улице без намордника и без короткого поводка. Она укусила истца в правую и левую руки, в область груди справа.

«Во время нападения собаки был поврежден зимний пуховик, который не подлежит дальнейшей эксплуатации. В связи с чем истец был вынужден приобрести новую куртку. Истцу были причинены физические страдания, вызванные сильной болью, а также моральные страдания, которые оцениваются истцом в размере 100 000 рублей. Просит также взыскать с ответчика в счет возмещения материального ущерба 15 000 рублей. Истец до сих пор испытывает ограничения движения правой руки, что вызывает неудобства в работе врачом-стоматологом», - сообщается в материалах дела.

Суд, выслушав истца и представителя по устной доверенности, заключение прокурора, исследовав материалы гражданского дела, считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

«Взыскать с ответчика в пользу истца в счет возмещения материального ущерба 14 880 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 50 000 рублей», - постановил суд.


Фото: pixabay.com

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