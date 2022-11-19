В Бурятии у военного украли два миллиона, полученные им после ранения в СВО

В улан-удэнском гарнизонном военном суде рассмотрели уголовное дело: у военнослужащего похитили рюкзак с крупной суммой денег – два миллиона рублей. Контрактник получил за ранение три миллиона, два из которых он хранил в рюкзаке и повсюду носил с собой.В ночь с 9 на 10 июля мужчина решил отдохнуть в баре вместе с сослуживцами. Рюкзак с деньгами он почему-то решил взять с собой. Поначалу он следил за своими вещами, а потом, все как водится: рюмка за рюмкой, танцы, веселье. В конце концов, под утро изрядно охмелевший мужчина ушел из бара, оставив свой рюкзак на диване, где он сидел. Когда он вспомнил о своих вещах, было уже поздно. Контрактник решил обратиться в полицию.Полицейские быстро нашли вора, им оказался 24-летний контрактник, сослуживец потерпевшего. Обнаружить вора помогли видеокамеры, установленные в баре.В баре они отдыхали в одной компании. Воришка признался, что поначалу взял рюкзак друга с целью вернуть забытую вещь владельцу. Но когда увидел пачки наличных внутри, то удержаться от соблазна не смог, и переложил 5-ти тысячные купюры себе в сумку.По словам сослуживца, деньги он потратил на развлечения, спустив 1,8 млн рублей всего за несколько дней. Так, на чужие деньги он позвал гулять с ним большую компанию – девушек и таксиста, который их отвозил на Щучье озеро. Там мужчина щедро одаривал своих новых друзей, не только покупая спиртное и еду, но и подарив каждому по дорогому телефону.После этого с тем же таксистом мужчина отправился в Забайкальский край, где в ресторане устроил еще один банкет, угощая знакомых и друзей самыми дорогими напитками и блюдами.В тот момент, когда его нашли полицейские у мужчина при себе оказалось всего лишь 200 тысяч рублей. Эти средства у него сразу же были изъяты.Суд квалифицировал его действия по статье «Кража в особо крупном размере».При назначении наказания суд учёл, что подсудимый по военной службе характеризуется положительно. Смягчающими обстоятельствами стали раскаяние в содеянном, признанием вины, а также возмещение материального ущерба - деньги он сослуживцу вернул.Отягчающим обстоятельством было признано алкогольное опьянение.B итoгe Улaн-Удэнcкий гapнизoнный вoeнный cyд пpизнaл мyжчинy винoвным в coвepшeнии пpecтyплeния, пpeдycмoтpeннoгo пyнктoм «б» чacти 4 cтaтьи 158 УK PФ (кpaжa), и нaзнaчил eмy нaкaзaниe в видe лишeния cвoбoды нa cpoк З гoдa ycлoвнo, co штpaфoм в paзмepe 50 000 pyблeй.