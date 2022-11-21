В Бурятии пьяный водитель дважды совершил ДТП, уходя от погони

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Закаменска, обвиняемого в управлении автомобилем в пьяном виде.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2019 года 40-летний мужчина получил судимость за управление транспортом в состоянии опьянения. Тогда его приговорили к условному сроку.«Не сделав должных выводов, не имея права на управление транспортом, в марте этого года мужчина вновь сел за руль в пьяном виде. Игнорируя требование сотрудников ГИБДД остановиться, он решил продолжить движение. Во время поездки водитель не справился с управлением и дважды совершил ДТП», - рассказали в прокуратуре.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права управлять транспортными средствами сроком на 3 года 2 месяца.Фото: «Номер один»