Происшествия 21.11.2022 в 08:20

В Бурятии пьяный водитель дважды совершил ДТП, уходя от погони

Теперь мужчине придется посидеть в колонии
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный водитель дважды совершил ДТП, уходя от погони
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Закаменска, обвиняемого в управлении автомобилем в пьяном виде.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2019 года 40-летний мужчина получил судимость за управление транспортом в состоянии опьянения. Тогда его приговорили к условному сроку.

«Не сделав должных выводов, не имея права на управление транспортом, в марте этого года мужчина вновь сел за руль в пьяном виде. Игнорируя требование сотрудников ГИБДД остановиться, он решил продолжить движение. Во время поездки водитель не справился с управлением и дважды совершил ДТП», - рассказали в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права управлять транспортными средствами сроком на 3 года 2 месяца.

Фото: «Номер один»
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