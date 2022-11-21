В Бурятии ищут водителя, бросившего сбитого пешехода

В воскресенье около 11 часов в Улан-Удэ на ул. Дальневосточной 17-летний водитель мопеда «Эконика» при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилем «Тойота Калдина». В результате аварии подросток получил травмы различной степени тяжести. Прав на управление мопедом у парня не было.





Вчера вечером в Заиграевском районе водитель автомобиля «Тойота Калдина», ехавший со стороны Новой Бряни в направлении Заиграево, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии 41-летний мужчина с травмами госпитализирован в больницу.





За минувшие выходные в Бурятии зарегистрировано 33 аварии, в том числе 3 ДТП с пострадавшими.Как сообщили в республиканском ГИБДД, в субботу утром на ул. Центральной в селе Нур-Тухум водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил 41-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход получил травмы и попал в больницу. Водитель с места наезда скрылся, в настоящее время ведется его розыск.Фото: ГИБДД Бурятии, «Селенга-инфо.24/7»