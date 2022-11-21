Происшествия 21.11.2022 в 10:22

В Бурятии ищут водителя, бросившего сбитого пешехода

Пострадавший мужчина сейчас находится в больнице
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии ищут водителя, бросившего сбитого пешехода
За минувшие выходные в Бурятии зарегистрировано 33 аварии, в том числе 3 ДТП с пострадавшими.

Как сообщили в республиканском ГИБДД, в субботу утром на ул. Центральной в селе Нур-Тухум водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил 41-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход получил травмы и попал в больницу. Водитель с места наезда скрылся, в настоящее время ведется его розыск.

В воскресенье около 11 часов в Улан-Удэ на ул. Дальневосточной 17-летний водитель мопеда «Эконика» при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилем «Тойота Калдина». В результате аварии подросток получил травмы различной степени тяжести. Прав на управление мопедом у парня не было.


Вчера вечером в Заиграевском районе водитель автомобиля «Тойота Калдина», ехавший со стороны Новой Бряни в направлении Заиграево, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии 41-летний мужчина с травмами госпитализирован в больницу.


Фото: ГИБДД Бурятии, «Селенга-инфо.24/7»
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