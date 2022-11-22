В Бурятии на пожаре сгорели два автомобиля

«По прибытии пожарных дощатый гараж был полностью охвачен огнем, пламя перешло на стоящие рядом дома. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось около 50 минут. В тушении пожара задействовали 11 огнеборцев и 4 единицы пожарной техники», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.







Днем 20 ноября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании гаража в ДНТ «Ручеек» поселка Николаевский. О возгорании сообщил сын владельца, который находясь дома, увидел огонь из окна.В результате пожара огнем уничтожен гараж и находящиеся внутри два легковых автомобиля, повреждена наружная стена и крыша рядом стоящего дома. У соседнего летнего нежилого дома повреждены наружная стена и крыша. Общая площадь пожара составила 85 кв.м.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС