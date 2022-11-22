Происшествия 22.11.2022 в 09:34

В Бурятии на пожаре сгорели два автомобиля

Также огнем повреждены два дома
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии на пожаре сгорели два автомобиля
Днем 20 ноября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании гаража в ДНТ «Ручеек» поселка Николаевский. О возгорании сообщил сын владельца, который находясь дома, увидел огонь из окна.

«По прибытии пожарных дощатый гараж был полностью охвачен огнем, пламя перешло на стоящие рядом дома. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось около 50 минут. В тушении пожара задействовали 11 огнеборцев и 4 единицы пожарной техники», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.


В результате пожара огнем уничтожен гараж и находящиеся внутри два легковых автомобиля, повреждена наружная стена и крыша рядом стоящего дома. У соседнего летнего нежилого дома повреждены наружная стена и крыша. Общая площадь пожара составила 85 кв.м.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

Теги
пожар

Все новости

В Бурятии появились 8 новых камер фиксации нарушений ПДД
22.11.2022 в 09:43
В Бурятии на пожаре сгорели два автомобиля
22.11.2022 в 09:34
«Онегин» едет в Бурятию
22.11.2022 в 09:03
Горсовет Улан-Удэ предлагает пересмотреть кабальный договор с ТГК-14
21.11.2022 в 22:01
Власти Улан-Удэ нашли нарушения на 58 отремонтированных участках дорог
21.11.2022 в 20:22
Житель Улан-Удэ пытался убить сожительницу
21.11.2022 в 17:41
В Улан-Удэ объявлен фотоконкурс ко Дню матери
21.11.2022 в 17:06
Забайкалье продвинуло бурятский ёхор в «Антологию народной культуры»
21.11.2022 в 16:45
Реконструкция Баргузинского тракта в Бурятии оказалась под угрозой срыва
21.11.2022 в 16:26
Замуровали, демоны!
21.11.2022 в 15:59
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 ноября

Читайте также
Житель Улан-Удэ пытался убить сожительницу
Женщина получила несколько ударов ножом, но выжила
21.11.2022 в 17:41
В Улан-Удэ мужчина упал с 4-го этажа
В крайне тяжелом состоянии его доставили в реанимацию
21.11.2022 в 15:18
В Бурятии на пожаре пострадали четыре человека, включая двух детей
Загорание дома произошло в селе Саяны Окинского района, пострадавшие госпитализированы
21.11.2022 в 11:48
В Бурятии ищут водителя, бросившего сбитого пешехода
Пострадавший мужчина сейчас находится в больнице
21.11.2022 в 10:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru