В Улан-Удэ произошла вторая за сутки коммунальная авария

Сегодня ночью в аварийную-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» в Улан-Удэ поступило сообщение о выходе воды в районе ул. Лимонова, 2б.«Дежурная бригада оперативно выехала на место обнаруженного технологического нарушения для обследования участка сетей водоснабжения. В настоящее время сотрудниками ремонтных бригад проводятся земляные работы на объекте. Причины выхода воды устанавливаются», - сообщили в «Водоканале».По данным предприятия, наблюдается понижение давления внутри сети по ул. Лимонова, 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14.Подвоз воды организован - автоцистерна курсирует по указанным адресам. Над устранением аварии работает 5 единиц спецтехники и одна ремонтная бригада.Напомним, еще одна крупная авария произошла вчера вечером в Улан-Удэ. Из-за аварийного отключения электроэнергии без света остались улицы Терешковой, Бабушкина, Проточная, также остановил работу один из водозаборов на острове Спасский. В результате началось падение давления на сетях и перебои с подачей воды во все три района города. На устранение аварии ушло около двух часов.Фото: МУП «Водоканал»