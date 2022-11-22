В Бурятии сгорела старая «копейка»

«На момент прибытия первого подразделения автомобиль ВАЗ-2101 горел изнутри. Огнеборцы ликвидировали пожар за четыре минуты. В результате огнем уничтожено подкапотное пространство и передняя часть салона изнутри на площади 1,5 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.







21 ноября на пульт пожарной охраны от жителей посёлка Клюевка поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Московская.Со слов очевидцев, рядом с автомобилем никого не было. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки «копейки» в подкапотном пространстве.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС