Происшествия 22.11.2022 в 13:57
В Бурятии сгорела старая «копейка»
В момент возгорания в автомобиле никого не было
Текст: Константин Воронов
21 ноября на пульт пожарной охраны от жителей посёлка Клюевка поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Московская.
Со слов очевидцев, рядом с автомобилем никого не было. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки «копейки» в подкапотном пространстве.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия первого подразделения автомобиль ВАЗ-2101 горел изнутри. Огнеборцы ликвидировали пожар за четыре минуты. В результате огнем уничтожено подкапотное пространство и передняя часть салона изнутри на площади 1,5 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Со слов очевидцев, рядом с автомобилем никого не было. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки «копейки» в подкапотном пространстве.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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